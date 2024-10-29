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Решетников оценил темпы роста российской экономики - РИА Новости, 29.10.2024
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11:10 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/ekonomika-1980651891.html
Решетников оценил темпы роста российской экономики
Решетников оценил темпы роста российской экономики - РИА Новости, 29.10.2024
Решетников оценил темпы роста российской экономики
Российская экономика устойчива в внешним вызовам и растет темпами, превышающими мировые, что открывает возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:10
2024-10-29T11:10
экономика
россия
танзания
африка
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - РИА Новости. Российская экономика устойчива в внешним вызовам и растет темпами, превышающими мировые, что открывает возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию. Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник. "Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых. Наши предприятия заинтересованы в совместных проектах, в выходе на новые рынки, чтобы делиться опытом и компетенциями, передавать технологии. И перенимать лучшие практики наших партнеров", - сказал министр. По его словам, Танзания остается для России одним из центров притяжения в Африке, это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой. Решетников добавил, что в Танзании активно развивается сельское хозяйство, транспорт, угольная и лесная промышленность, энергетика, туризм. Во многом этому способствует богатая ресурсная база, растущее население, а значит и кадровый потенциал страны. Республика также остается важным торговым партнером России. По его словам, в прошлом году страны вышли на исторический максимум по взаимной торговле. "Растущая экономика – это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова", - заключил министр.
https://ria.ru/20240803/tanzanija-1963832715.html
https://ria.ru/20241022/ekonomika-1979364776.html
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экономика, россия, танзания, африка, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Танзания, Африка, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников оценил темпы роста российской экономики

Глава МЭР Решетников: российская экономика устойчива к внешним вызовам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Максим Решетников
 Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Решетников. Архивное фото
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ДАР-ЭС-САЛАМ, 29 окт - РИА Новости. Российская экономика устойчива в внешним вызовам и растет темпами, превышающими мировые, что открывает возможности для сотрудничества и торговли, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на бизнес-форуме "Россия-Танзания", который проходит в рамках официального визита российской делегации в Танзанию.
Решетников с российской стороны возглавляет российско-танзанийскую межправительственную комиссию, заседание которой пройдет во вторник.
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"Наша экономика остается устойчивой к внешним вызовам и продолжает расти темпами выше мировых. Наши предприятия заинтересованы в совместных проектах, в выходе на новые рынки, чтобы делиться опытом и компетенциями, передавать технологии. И перенимать лучшие практики наших партнеров", - сказал министр.
По его словам, Танзания остается для России одним из центров притяжения в Африке, это одна из наиболее динамично развивающихся стран континента с устойчиво растущей экономикой.
Решетников добавил, что в Танзании активно развивается сельское хозяйство, транспорт, угольная и лесная промышленность, энергетика, туризм. Во многом этому способствует богатая ресурсная база, растущее население, а значит и кадровый потенциал страны. Республика также остается важным торговым партнером России. По его словам, в прошлом году страны вышли на исторический максимум по взаимной торговле.
"Растущая экономика – это всегда про новые возможности. Чтобы больше покупать и продавать, и вместе создавать. Россия к этому готова", - заключил министр.
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ЭкономикаРоссияТанзанияАфрикаМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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