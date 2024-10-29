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Ефимов: Новая Москва лидирует по числу договоров долевого участия в столице - РИА Новости, 29.10.2024
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14:05 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/efimov-1980608394.html
Ефимов: Новая Москва лидирует по числу договоров долевого участия в столице
Ефимов: Новая Москва лидирует по числу договоров долевого участия в столице - РИА Новости, 29.10.2024
Ефимов: Новая Москва лидирует по числу договоров долевого участия в столице
В Новой Москве в январе-августе оформили больше всего в столице договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщил заммэра... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:05
2024-10-29T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В Новой Москве в январе-августе оформили больше всего в столице договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. За восемь месяцев 2024 года в столице оформлено более 89 тысяч первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. С начала года в округах ввели более 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.По его словам, в административном округе в августе оформили свыше 2,5 тысячи ДДУ, что составляет около трети от всех в столице. Также это в 1,2 раза выше общего числа зарегистрированных первичных сделок в округах, занимающих вторую и третью строчки рейтинга – ЗАО и ЮАО. В августе там оформили свыше 1,1 тысячи (13,2%) и 968 (11,2%) ДДУ соответственно.Глава столичного управления Росреестра, составившего рейтинг, Игорь Майданов рассказал, что за месяц ЮВАО поднялся на четвертое место с 830 ДДУ, обойдя СЗАО с 797 ДДУ в новостройках Москвы. В ЦАО был оформлен 421 ДДУ, он занимает восьмое место. Замыкает рейтинг ЮЗАО – там оформили 256 ДДУ.Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил строгое выполнение принципа комплексного развития территории. Он также указал, что в последние годы инвесторы активно вкладывают средства в постройку крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также точек развития малого бизнеса. Всего в 2024 году в Новой Москве возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч "квадратов" социальных и промышленных объектов.По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в Москве сегодня реализуется 479 проектов долевого строительства общей площадью 29,5 миллиона квадратных метров. По ним заключено до 200 тысяч ДДУ. "Основная доля строящихся объектов в столице – более 90% – несет минимальные риски для дольщиков", - сказал Слободчиков.
https://ria.ru/20241018/moskva-1978663073.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: Новая Москва лидирует по числу договоров долевого участия в столице

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В Новой Москве в январе-августе оформили больше всего в столице договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. За восемь месяцев 2024 года в столице оформлено более 89 тысяч первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. С начала года в округах ввели более 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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По его словам, в административном округе в августе оформили свыше 2,5 тысячи ДДУ, что составляет около трети от всех в столице. Также это в 1,2 раза выше общего числа зарегистрированных первичных сделок в округах, занимающих вторую и третью строчки рейтинга – ЗАО и ЮАО. В августе там оформили свыше 1,1 тысячи (13,2%) и 968 (11,2%) ДДУ соответственно.
Глава столичного управления Росреестра, составившего рейтинг, Игорь Майданов рассказал, что за месяц ЮВАО поднялся на четвертое место с 830 ДДУ, обойдя СЗАО с 797 ДДУ в новостройках Москвы. В ЦАО был оформлен 421 ДДУ, он занимает восьмое место. Замыкает рейтинг ЮЗАО – там оформили 256 ДДУ.
Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил строгое выполнение принципа комплексного развития территории. Он также указал, что в последние годы инвесторы активно вкладывают средства в постройку крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также точек развития малого бизнеса. Всего в 2024 году в Новой Москве возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч "квадратов" социальных и промышленных объектов.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в Москве сегодня реализуется 479 проектов долевого строительства общей площадью 29,5 миллиона квадратных метров. По ним заключено до 200 тысяч ДДУ. "Основная доля строящихся объектов в столице – более 90% – несет минимальные риски для дольщиков", - сказал Слободчиков.
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