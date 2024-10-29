Ефимов: Новая Москва лидирует по числу договоров долевого участия в столице
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. В Новой Москве в январе-августе оформили больше всего в столице договоров долевого участия (ДДУ) в отношении жилой и нежилой недвижимости, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Троицкий и Новомосковский административные округа сохранили лидирующую позицию по оформленным первичным сделкам. За восемь месяцев 2024 года в столице оформлено более 89 тысяч первичных сделок, около трети из них – в ТиНАО. С начала года в округах ввели более 1,4 миллиона квадратных метров жилья", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, в административном округе в августе оформили свыше 2,5 тысячи ДДУ, что составляет около трети от всех в столице. Также это в 1,2 раза выше общего числа зарегистрированных первичных сделок в округах, занимающих вторую и третью строчки рейтинга – ЗАО и ЮАО. В августе там оформили свыше 1,1 тысячи (13,2%) и 968 (11,2%) ДДУ соответственно.
Глава столичного управления Росреестра, составившего рейтинг, Игорь Майданов рассказал, что за месяц ЮВАО поднялся на четвертое место с 830 ДДУ, обойдя СЗАО с 797 ДДУ в новостройках Москвы. В ЦАО был оформлен 421 ДДУ, он занимает восьмое место. Замыкает рейтинг ЮЗАО – там оформили 256 ДДУ.
Глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин отметил строгое выполнение принципа комплексного развития территории. Он также указал, что в последние годы инвесторы активно вкладывают средства в постройку крупных технопарков, индустриальных и складских комплексов, а также точек развития малого бизнеса. Всего в 2024 году в Новой Москве возведут свыше 2,1 миллиона квадратных метров жилья и более 800 тысяч "квадратов" социальных и промышленных объектов.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, в Москве сегодня реализуется 479 проектов долевого строительства общей площадью 29,5 миллиона квадратных метров. По ним заключено до 200 тысяч ДДУ. "Основная доля строящихся объектов в столице – более 90% – несет минимальные риски для дольщиков", - сказал Слободчиков.