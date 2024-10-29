https://ria.ru/20241029/efimov-1980560572.html

Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке

Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке - РИА Новости, 29.10.2024

Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке

Власти Москвы с начала текущего года выделили четыре земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов более чем на 340 тысяч квадратных метров РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:08

2024-10-29T10:08

2024-10-29T10:08

москва

градостроительный комплекс москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

новая москва

коммунарка (москва)

максим гаман

сергей собянин

жилье

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы с начала текущего года выделили четыре земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов более чем на 340 тысяч квадратных метров в Коммунарке, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о 5 гектарах земли - их предоставили инвесторам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП)."Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест. С начала 2024 года город предоставил 5,4 гектара земли на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа для строительства четырех многофункциональных комплексов" – рассказал Ефимов, чьи слова приводятся в сообщенииПо его словам, объекты возведут в течение пяти лет.Как напомнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, на территории Коммунарки осуществляется формирование административно-делового центра. Для возведения комплексов суммарно на 300 тысяч "квадратов" выделены три участка в 3,7 гектара. Еще одна площадка – в 1,7 гектара недалеко от строящейся станции метро "Корниловская" Троицкой линии – предназначена для создания делового центра на 44 тысячи "квадратов".С начала года, как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, в рамках масштабных инвестпроектов больше всего площадок – 18 – выделили в Новой Москве.

https://ria.ru/20241028/efimov-1980495228.html

https://ria.ru/20241026/moskva-1980198870.html

москва

новая москва

коммунарка (москва)

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