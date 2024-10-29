Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке - РИА Новости, 29.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/efimov-1980560572.html
Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке
Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке - РИА Новости, 29.10.2024
Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке
Власти Москвы с начала текущего года выделили четыре земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов более чем на 340 тысяч квадратных метров РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:08
2024-10-29T10:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
новая москва
коммунарка (москва)
максим гаман
сергей собянин
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_0e48e7c57724f35712b9e1691c0f8145.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы с начала текущего года выделили четыре земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов более чем на 340 тысяч квадратных метров в Коммунарке, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. По его словам, речь идет о 5 гектарах земли - их предоставили инвесторам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП)."Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест. С начала 2024 года город предоставил 5,4 гектара земли на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа для строительства четырех многофункциональных комплексов" – рассказал Ефимов, чьи слова приводятся в сообщенииПо его словам, объекты возведут в течение пяти лет.Как напомнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, на территории Коммунарки осуществляется формирование административно-делового центра. Для возведения комплексов суммарно на 300 тысяч "квадратов" выделены три участка в 3,7 гектара. Еще одна площадка – в 1,7 гектара недалеко от строящейся станции метро "Корниловская" Троицкой линии – предназначена для создания делового центра на 44 тысячи "квадратов".С начала года, как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, в рамках масштабных инвестпроектов больше всего площадок – 18 – выделили в Новой Москве.
https://ria.ru/20241028/efimov-1980495228.html
https://ria.ru/20241026/moskva-1980198870.html
москва
новая москва
коммунарка (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819735_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_d70234b2c62b1d5a537e6ef3a65aab42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , новая москва, коммунарка (москва), максим гаман, сергей собянин, жилье
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Новая Москва, Коммунарка (Москва), Максим Гаман, Сергей Собянин, Жилье

Ефимов: четыре участка выделили для реализации МаИП в Коммунарке

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы с начала текущего года выделили четыре земельных участка для строительства общественно-деловых комплексов более чем на 340 тысяч квадратных метров в Коммунарке, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, речь идет о 5 гектарах земли - их предоставили инвесторам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино"
28 октября, 14:07
"Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест. С начала 2024 года город предоставил 5,4 гектара земли на территории района Коммунарка Новомосковского административного округа для строительства четырех многофункциональных комплексов" – рассказал Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении
По его словам, объекты возведут в течение пяти лет.
Как напомнил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман, на территории Коммунарки осуществляется формирование административно-делового центра. Для возведения комплексов суммарно на 300 тысяч "квадратов" выделены три участка в 3,7 гектара. Еще одна площадка – в 1,7 гектара недалеко от строящейся станции метро "Корниловская" Троицкой линии – предназначена для создания делового центра на 44 тысячи "квадратов".
С начала года, как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, в рамках масштабных инвестпроектов больше всего площадок – 18 – выделили в Новой Москве.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Ефимов: на юго-западе Москвы по КРТ построят дома, соцобъекты и офисы
26 октября, 12:06
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Новая МоскваКоммунарка (Москва)Максим ГаманСергей СобянинЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала