https://ria.ru/20241029/dtp-1980789399.html

Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.10.2024

Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем, состояние всех... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T20:07

2024-10-29T20:07

2024-10-29T20:24

происшествия

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем, состояние всех пострадавших легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По данным МВД республики, ДТП произошло у поселка Комсомольское под Симферополем. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь-Саки, допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco."В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний. У несовершеннолетнего пострадавшего также травмы легкой степени тяжести, оказана необходимая медицинская медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. В настоящее время взрослые пострадавшие проходят обследование, предварительно, у всех травмы легкой степени тяжести" , - сообщили в минздраве.Расследование обстоятельства ДТП взяла под контроль прокуратура Крыма.

https://ria.ru/20241015/krym-1978182642.html

симферополь

россия

республика крым

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происшествия, симферополь, россия, республика крым, дтп