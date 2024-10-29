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Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.10.2024
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20:07 29.10.2024 (обновлено: 20:24 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/dtp-1980789399.html
Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком
Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 29.10.2024
Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком
Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем, состояние всех... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:07
2024-10-29T20:24
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем, состояние всех пострадавших легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.По данным МВД республики, ДТП произошло у поселка Комсомольское под Симферополем. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь-Саки, допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco."В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний. У несовершеннолетнего пострадавшего также травмы легкой степени тяжести, оказана необходимая медицинская медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. В настоящее время взрослые пострадавшие проходят обследование, предварительно, у всех травмы легкой степени тяжести" , - сообщили в минздраве.Расследование обстоятельства ДТП взяла под контроль прокуратура Крыма.
https://ria.ru/20241015/krym-1978182642.html
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происшествия, симферополь, россия, республика крым, дтп
Происшествия, Симферополь, Россия, Республика Крым, ДТП
Под Симферополем шесть пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком

Минздрав: в ДТП с автобусом и фурой под Симферополем пострадали шесть человек

© Фото : МВД по Республике КрымНа месте ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем
На месте ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : МВД по Республике Крым
На месте ДТП с участием рейсового автобуса под Симферополем
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости. Шесть пассажиров автобуса, в том числе один несовершеннолетний пострадали при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Симферополем, состояние всех пострадавших легкой степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава республики.
По данным МВД республики, ДТП произошло у поселка Комсомольское под Симферополем. Водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Симферополь-Саки, допустил столкновение с движущимся впереди грузовым автомобилем Iveco.
"В результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний. У несовершеннолетнего пострадавшего также травмы легкой степени тяжести, оказана необходимая медицинская медицинская помощь, в госпитализации не нуждается. В настоящее время взрослые пострадавшие проходят обследование, предварительно, у всех травмы легкой степени тяжести" , - сообщили в минздраве.
Расследование обстоятельства ДТП взяла под контроль прокуратура Крыма.
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ПроисшествияСимферопольРоссияРеспублика КрымДТП
 
 
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