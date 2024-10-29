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В Москве на 27% увеличили объем производства биологически активных добавок

В Москве на 27% увеличили объем производства биологически активных добавок - РИА Новости, 29.10.2024

В Москве на 27% увеличили объем производства биологически активных добавок

С января по август в столице изготовили свыше 130 тонн биологически активных добавок, что на 27% больше такого же периода прошлого года, сообщил во вторник... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:13

2024-10-29T07:13

2024-10-29T12:06

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

экономика

технологии

строгино

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. С января по август в столице изготовили свыше 130 тонн биологически активных добавок, что на 27% больше такого же периода прошлого года, сообщил во вторник министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он добавил, что увеличение объемов такой продукции традиционно приходится к сезону холодов."Промпредприятия Москвы выпускают широкий перечень товаров для укрепления иммунной системы. В их ассортименте витаминные комплексы, биологически активные добавки, медицинские изделия, а также функциональные продукты питания, обогащенныеполезными микроэлементами и витаминами. При поддержке города компании наращивают выпуск товаров. Например, с января по август 2024 года они изготовили более 130 тонн биологически активных добавок, что на 27% превышает показатели аналогичного периода 2023-го", - привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что на территории ОЭЗ "Технополис Москва" с 2014 года ведет свою работу компания "Академия-Т". Она занимается производством спортивного питания, а также биологически активных добавок. Там за 10 лет выпустили 2,5 млн единиц своей продукции. За этот период продуктовая линейка выросла в 5 раз.Также производством снеков по запатентованной технологии дегидрации и запекания занимается резидент технопарка "Строгино" — компания "Хэлси фудс". С начала 2024 года там изготовили 600 тысяч упаковок продукции, что свыше чем в 1,5 раза больше показателей такого же периода 2023 года.Еще один московский производитель - Istok lab - выпускает добавки и чаи для повышения иммунитета. За период текущего года эта фирма смогла увеличить выпуск товаров на 15% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Ежегодный объем производства более 10 тысяч единиц.Москва является городом с развитым производством. Здесь работает свыше 4,5 тысячи промпредприятий. На них трудятся более 750 тысяч сотрудников. Каждый год здесь открывается до 150 технологичных компаний. Там производят разнообразные товары, активно внедряют инновации и увеличивают объемы выпуска продукции.В Москве реализуют комплекс мер, которые направлены на развитие производства и повышение инвестиционной привлекательности города для отечественных промышленников. Местные производители могут воспользоваться свыше 20 системными городскими видамиподдержки. В частности, целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Ранее Гарбузов сообщил, что резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" производят высокотехнологичное оборудование, предназначенное для учебы в школах, вузах и колледжах.

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https://ria.ru/20241025/oborudovanie-1979913498.html

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москва

строгино

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москва, анатолий гарбузов, экономика, технологии, строгино, поддержка бизнеса