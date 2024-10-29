https://ria.ru/20241029/dipmissiya-1980791487.html
Российская дипмиссия пригрозила Финляндии ответными мерами на арест активов
Российская дипмиссия пригрозила Финляндии ответными мерами на арест активов - РИА Новости, 29.10.2024
Российская дипмиссия пригрозила Финляндии ответными мерами на арест активов
Половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты посольства, является дипломатическим недвижимым имуществом,... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:23
2024-10-29T20:23
2024-10-29T20:51
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Половина арестованных объектов, включая загородные дома и квартиры, где проживают дипломаты посольства, является дипломатическим недвижимым имуществом, используется в служебных и представительских целях посольства и, таким образом, обладает соответствующим иммунитетом в рамках положений Венской конвенции о дипломатических сношениях, а также финского законодательства, заявили РИА Новости в дипмиссии."Ответные меры российской стороны будут прорабатываться, в том числе исходя из реакции финских властей на наше обращение", - подчеркнули в дипмиссии.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет оспаривать в судебном порядке арест российских объектов недвижимости в Финляндии, задействует все правовые механизмы для защиты своих интересов.
https://ria.ru/20241029/finlyandiya-1980790373.html
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финляндия, россия, дмитрий песков, в мире
Финляндия, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Российская дипмиссия пригрозила Финляндии ответными мерами на арест активов
Российская дипмиссия пригрозила Финляндии ответными мерами на арест недвижимости