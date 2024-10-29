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На Украине признали тенденцию к росту дезертирства - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:53 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/dezertirstvo-1980799929.html
На Украине признали тенденцию к росту дезертирства
На Украине признали тенденцию к росту дезертирства - РИА Новости, 29.10.2024
На Украине признали тенденцию к росту дезертирства
Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал тенденцию к увеличению случаев дезертирства и самовольного оставления части в стране. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:53
2024-10-29T21:53
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верховный суд украины
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал тенденцию к увеличению случаев дезертирства и самовольного оставления части в стране. "Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части есть", - приводит слова Кравченко украинское издание "Страна.ua". Он уточнил, что речь идет о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
https://ria.ru/20240715/dezertiry-1959762592.html
https://ria.ru/20241008/dezertir-1977067320.html
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в мире, украина, верховный суд украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховный суд Украины
На Украине признали тенденцию к росту дезертирства

Верховный суд Украины признал тенденцию к росту дезертирства

© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко признал тенденцию к увеличению случаев дезертирства и самовольного оставления части в стране.
"Мы еще не анализировали, цифры конкретные назвать не могу, но значительная тенденция на увеличение самовольного оставление части есть", - приводит слова Кравченко украинское издание "Страна.ua".
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Он уточнил, что речь идет о самовольном оставлении части, дезертирстве и неисполнении приказов.
Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Украинский телеканал "Новости.Live" со ссылкой на украинского политического и общественного деятеля Олеся Дония 23 августа сообщал, что в стране в этом году зафиксировано 37 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части, что в четыре раза больше, чем в 2022 году. Депутат Рады Руслан Горбенко сообщал, что на Украине за самовольное оставление части или отказ участвовать в боях возбуждено более 80 тысяч уголовных дел.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
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