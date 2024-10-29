https://ria.ru/20241029/daniya-1980614660.html

Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников

Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников - РИА Новости, 29.10.2024

Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников

Власти Дании попустительствуют вербовке наемников посольством Украины, заявляя об отсутствии ответственности за это, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:55

2024-10-29T03:55

2024-10-29T03:55

специальная военная операция на украине

украина

россия

дания

владимир барбин

мария захарова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974811936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38a2a9c2b90cbdf244515f29b24b1992.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Дании попустительствуют вербовке наемников посольством Украины, заявляя об отсутствии ответственности за это, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству", - сказал он. Посол отметил, что документально зафиксировано участие более двух десятков датских наемников в конфликте на Украине, многие уже ликвидированы. Против других российским следствием вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, добавил глава дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html

https://ria.ru/20241025/naemnik-1980091651.html

украина

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, дания, владимир барбин, мария захарова, в мире