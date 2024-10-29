Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников
Посол Барбин: Дания попустительствует вербовке наемников посольством Украины
© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
© iStock.com / mathess
Вид на Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Дании попустительствуют вербовке наемников посольством Украины, заявляя об отсутствии ответственности за это, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
«
"Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству", - сказал он.
Захарова рассказала о наемниках, обезвреженных в Брянской области
28 октября, 21:04
Посол отметил, что документально зафиксировано участие более двух десятков датских наемников в конфликте на Украине, многие уже ликвидированы. Против других российским следствием вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, добавил глава дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.