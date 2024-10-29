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Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников - РИА Новости, 29.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:55 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/daniya-1980614660.html
Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников
Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников - РИА Новости, 29.10.2024
Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников
Власти Дании попустительствуют вербовке наемников посольством Украины, заявляя об отсутствии ответственности за это, заявил в интервью РИА Новости посол России... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:55
2024-10-29T03:55
специальная военная операция на украине
украина
россия
дания
владимир барбин
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Дании попустительствуют вербовке наемников посольством Украины, заявляя об отсутствии ответственности за это, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин. "Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству", - сказал он. Посол отметил, что документально зафиксировано участие более двух десятков датских наемников в конфликте на Украине, многие уже ликвидированы. Против других российским следствием вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, добавил глава дипмиссии. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20241028/naemniki-1980591872.html
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украина, россия, дания, владимир барбин, мария захарова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дания, Владимир Барбин, Мария Захарова, В мире
Посол в Дании обвинил власти в попустительстве из-за вербовки наемников

Посол Барбин: Дания попустительствует вербовке наемников посольством Украины

© iStock.com / mathessВид на Копенгаген
Вид на Копенгаген - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / mathess
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Дании попустительствуют вербовке наемников посольством Украины, заявляя об отсутствии ответственности за это, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
«
"Вербовке наемников попустительствуют датские власти, указавшие, что участие датских подданных в боевых действиях на Украине против России не противоречит национальному законодательству", - сказал он.
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Посол отметил, что документально зафиксировано участие более двух десятков датских наемников в конфликте на Украине, многие уже ликвидированы. Против других российским следствием вынесены постановления о привлечении их к ответственности в качестве обвиняемых, добавил глава дипмиссии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наёмников через свои посольства.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наёмников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДанияВладимир БарбинМария ЗахароваВ мире
 
 
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