https://ria.ru/20241029/chinovniki-1980786892.html

Чиновники горсовета в Днепропетровске предстанут перед судом за коррупцию

Чиновники горсовета в Днепропетровске предстанут перед судом за коррупцию - РИА Новости, 29.10.2024

Чиновники горсовета в Днепропетровске предстанут перед судом за коррупцию

Чиновники горсовета Днепропетровска, укравшие 10,5 миллиона гривен (более 253 тысяч долларов) на закупках товаров для ВСУ по завышенным ценам, предстанут перед... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:39

2024-10-29T19:39

2024-10-29T19:39

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Чиновники горсовета Днепропетровска, укравшие 10,5 миллиона гривен (более 253 тысяч долларов) на закупках товаров для ВСУ по завышенным ценам, предстанут перед судом, сообщает во вторник бюро экономической безопасности Украины. "Детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которые занимали руководящие должности в Днепровском городском совете (Днепропетровском - ред.) и завладели более 10,5 миллиона гривен (более 253 тысяч долларов) государственных средств, злоупотребляя служебным положением", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Следствие установило, что чиновники закупали монокуляры ночного видения, тепловизоры, бытовую технику, текстильные изделия и генераторы для ВСУ по завышенным ценам. Чиновники, чьи имена не указываются, сейчас находятся под ночным домашним арестом. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании-поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20241014/migratsiya-1977912299.html

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в мире, украина, днепропетровск, вооруженные силы украины, служба безопасности украины