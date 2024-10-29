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Боррель обсудит с Комитетом по политике и безопасности ситуацию в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
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15:54 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/borrel-1980726571.html
Боррель обсудит с Комитетом по политике и безопасности ситуацию в Грузии
Боррель обсудит с Комитетом по политике и безопасности ситуацию в Грузии - РИА Новости, 29.10.2024
Боррель обсудит с Комитетом по политике и безопасности ситуацию в Грузии
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проведет во вторник экстренное заседание Комитета по политике и безопасности для обсуждения ситуации в Грузии... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:54
2024-10-29T15:54
в мире
грузия
молдавия
россия
жозеп боррель
майя санду
саломе зурабишвили
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проведет во вторник экстренное заседание Комитета по политике и безопасности для обсуждения ситуации в Грузии. Документ распространила пресс-служба Борреля."Я запросил экстренное заседание сегодня Комитета по политике и безопасности для обсуждения сложной ситуации в Грузии. Я также включил этот вопрос в повестку ноябрьского заседания Совета по иностранным делам", - говорится в заявлении Борреля. Глава евродипломатии указал, что "Грузия является страной-кандидатом в ЕС и должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса". "Честность выборов и соблюдение верховенства закона являются краеугольными камнями демократии и неотъемлемой частью пути вступления в ЕС", - пояснил Боррель и потребовал провести расследование всех зафиксированных на выборах нарушений. При этом к расследованию в отношении имевших место нарушений на недавних выборах и референдуме в Молдавии в ЕС ранее не призывали и сомнение в результатах этого голосования не высказывали. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявляла, что вопрос о ситуации в Грузии может быть внесен в повестку заседания глав МИД стран ЕС 18 ноября. Она также отказалась прокомментировать вопрос о том, собирается ли Боррель нанести визит в Грузию, чтобы "поддержать демократические силы". В Молдавии 20 октября, кроме референдума по евроинтеграции, прошел первый тур президентских выборов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20240624/borrel-1954967802.html
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в мире, грузия, молдавия, россия, жозеп боррель, майя санду, саломе зурабишвили, евросоюз, снг, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Молдавия, Россия, Жозеп Боррель, Майя Санду, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, СНГ, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Боррель обсудит с Комитетом по политике и безопасности ситуацию в Грузии

На экстренном заседании Комитета по политике и безопасности ЕС обсудят Грузию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что проведет во вторник экстренное заседание Комитета по политике и безопасности для обсуждения ситуации в Грузии. Документ распространила пресс-служба Борреля.
"Я запросил экстренное заседание сегодня Комитета по политике и безопасности для обсуждения сложной ситуации в Грузии. Я также включил этот вопрос в повестку ноябрьского заседания Совета по иностранным делам", - говорится в заявлении Борреля.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
В ЕС рассказали, когда "закроют дверь" для Грузии
24 июня, 09:37
Глава евродипломатии указал, что "Грузия является страной-кандидатом в ЕС и должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса". "Честность выборов и соблюдение верховенства закона являются краеугольными камнями демократии и неотъемлемой частью пути вступления в ЕС", - пояснил Боррель и потребовал провести расследование всех зафиксированных на выборах нарушений.
При этом к расследованию в отношении имевших место нарушений на недавних выборах и референдуме в Молдавии в ЕС ранее не призывали и сомнение в результатах этого голосования не высказывали.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявляла, что вопрос о ситуации в Грузии может быть внесен в повестку заседания глав МИД стран ЕС 18 ноября. Она также отказалась прокомментировать вопрос о том, собирается ли Боррель нанести визит в Грузию, чтобы "поддержать демократические силы".
В Молдавии 20 октября, кроме референдума по евроинтеграции, прошел первый тур президентских выборов. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу
27 октября, 23:43
 
В миреГрузияМолдавияРоссияЖозеп БоррельМайя СандуСаломе ЗурабишвилиЕвросоюзСНГОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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