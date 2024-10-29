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Бирюков: фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме - РИА Новости, 29.10.2024
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Бирюков: фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
Бирюков: фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме - РИА Новости, 29.10.2024
Бирюков: фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме
Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтаны на территории ВДНХ к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T14:13
2024-10-29T14:13
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтаны на территории ВДНХ к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Сезон работы фонтанов завершился в столице 12 октября, после этого приступили к подготовке сооружений к зиме. Провели промывку фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ. Работы выполнили бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную. "Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистили мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промыли с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. Для очистки верхней части фонтана "Золотой колос", высота которого составляет 16 метров, привлекали промышленных альпинистов. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре третьего Каменского пруда, использовали лодки", - добавил заммэра. Он уточнил, что в зимний период специалисты тщательно проверят техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ отреставрировали все 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны - объекты культурного наследия - "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.
https://ria.ru/20241029/biryukov-1980659887.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, вднх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, ВДНХ

Бирюков: фонтаны на территории ВДНХ в Москве подготовили к зиме

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкАрка главного входа ВДНХ
Арка главного входа ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Арка главного входа ВДНХ
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили фонтаны на территории ВДНХ к зимнему периоду, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сезон работы фонтанов завершился в столице 12 октября, после этого приступили к подготовке сооружений к зиме. Провели промывку фонтанов "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее ВДНХ. Работы выполнили бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра пояснил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную.
"Позолоченные элементы и мозаики из смальты очистили мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты, гранитные поверхности промыли с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством. Для очистки верхней части фонтана "Золотой колос", высота которого составляет 16 метров, привлекали промышленных альпинистов. Чтобы добраться до фонтана, расположенного в центре третьего Каменского пруда, использовали лодки", - добавил заммэра.
Он уточнил, что в зимний период специалисты тщательно проверят техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в 2018-2019 годах на ВДНХ отреставрировали все 14 фонтанов Центральной аллеи и фонтаны - объекты культурного наследия - "Золотой колос", "Каменный цветок" и "Дружба народов". Всем им вернули исторический облик и полностью обновили инженерные системы.
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