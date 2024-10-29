https://ria.ru/20241029/biryukov-1980659887.html

Бирюков: реабилитацию Перекопского пруда провели на юго-западе Москвы

Бирюков: реабилитацию Перекопского пруда провели на юго-западе Москвы - РИА Новости, 29.10.2024

Бирюков: реабилитацию Перекопского пруда провели на юго-западе Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:50

2024-10-29T11:50

2024-10-29T11:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980658540_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb57bc1eefb60540f4e5289d02b7cd88.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Водоем, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, была частично разрушена береговая полоса. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра также отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зоны биоплато для очистки воды. "В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина. После этого сформировали ложе водоема путем отсыпки песка. Далее приступили к ремонту береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, ее выполнили двумя типами: вертикальная в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная с отсыпкой щебня. Восстановили покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов", - сообщил Бирюков. Он рассказал, что на завершающем этапе организовали три зоны биоплато общей площадью около 240 квадратных метров, в которые высадили более 3,5 тысяч единиц водных растений. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

https://ria.ru/20241028/moskva-1980445705.html

https://ria.ru/20241026/zelenograd-1980252227.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков