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Бирюков: реабилитацию Перекопского пруда провели на юго-западе Москвы
Бирюков: реабилитацию Перекопского пруда провели на юго-западе Москвы - РИА Новости, 29.10.2024
Бирюков: реабилитацию Перекопского пруда провели на юго-западе Москвы
Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:50
2024-10-29T11:50
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Водоем, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, была частично разрушена береговая полоса. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков. Заместитель мэра также отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зоны биоплато для очистки воды. "В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина. После этого сформировали ложе водоема путем отсыпки песка. Далее приступили к ремонту береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, ее выполнили двумя типами: вертикальная в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная с отсыпкой щебня. Восстановили покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов", - сообщил Бирюков. Он рассказал, что на завершающем этапе организовали три зоны биоплато общей площадью около 240 квадратных метров, в которые высадили более 3,5 тысяч единиц водных растений. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.
https://ria.ru/20241028/moskva-1980445705.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Перекопского пруда на юго-западе столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Водоем, расположенный на территории сквера-музея Зюзинской волости между жилыми домами, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, была частично разрушена береговая полоса. В связи с этим приняли решение провести комплексную реабилитацию пруда, теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра также отметил, что в рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зоны биоплато для очистки воды.
"В ходе работ удалили иловые отложения, благодаря чему увеличилась средняя глубина. После этого сформировали ложе водоема путем отсыпки песка. Далее приступили к ремонту береговой полосы протяженностью более 200 метров. Согласно проекту, ее выполнили двумя типами: вертикальная в виде ряжевой стенки из бревен лиственницы и откосная с отсыпкой щебня. Восстановили покрытие эксплуатационной дорожки и лестничных сходов", - сообщил Бирюков.
Он рассказал, что на завершающем этапе организовали три зоны биоплато общей площадью около 240 квадратных метров, в которые высадили более 3,5 тысяч единиц водных растений.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.