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В Британии напавшего на детей подростка обвиняют в изготовлении биооружия - РИА Новости, 29.10.2024
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20:47 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/biooruzhie-1980794329.html
В Британии напавшего на детей подростка обвиняют в изготовлении биооружия
В Британии напавшего на детей подростка обвиняют в изготовлении биооружия - РИА Новости, 29.10.2024
В Британии напавшего на детей подростка обвиняют в изготовлении биооружия
Подозреваемому в нападении в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, предъявлены дополнительные обвинения в терроризме и... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T20:47
2024-10-29T20:47
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великобритания
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подозреваемому в нападении в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, предъявлены дополнительные обвинения в терроризме и изготовлении биологического оружия, сообщает телеканал Sky News. Ранее британский суд предъявил подозреваемому обвинения в трех убийствах и десяти покушениях на убийство, а также хранении холодного оружия. "Главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что подростку предъявлены еще два обвинения... По ее словам, ему предъявлено обвинение в "производстве биологического токсина, а именно рицина... Ему также предъявлено обвинение в терроризме за хранение информации, "которая, скорее всего, может быть полезна лицу, совершающему или готовящему теракт", - говорится в материале. Телеканал отмечает, что обвинения были предъявлены подозреваемому после совершенного полицией обыска в его доме. В результате были изъяты непосредственно рицин и подготовительное руководство "Аль-Каиды"*. Тем не менее, по данным Sky News, полиция не считает нападение терактом. В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240710/ubiystvo-1958831506.html
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в мире, россия, мерсисайд, великобритания, аль-каида
В мире, Россия, Мерсисайд, Великобритания, Аль-Каида
В Британии напавшего на детей подростка обвиняют в изготовлении биооружия

SN: В Саутпорте напавшего на детей подростка обвиняют в изготовлении биооружия

© AP Photo / Tim IrelandСотрудники полиции Лондона
Сотрудники полиции Лондона - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / Tim Ireland
Сотрудники полиции Лондона . Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Подозреваемому в нападении в британском городе Саутпорт, в результате которого погибли трое детей, предъявлены дополнительные обвинения в терроризме и изготовлении биологического оружия, сообщает телеканал Sky News.
Ранее британский суд предъявил подозреваемому обвинения в трех убийствах и десяти покушениях на убийство, а также хранении холодного оружия.
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"Главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди заявила, что подростку предъявлены еще два обвинения... По ее словам, ему предъявлено обвинение в "производстве биологического токсина, а именно рицина... Ему также предъявлено обвинение в терроризме за хранение информации, "которая, скорее всего, может быть полезна лицу, совершающему или готовящему теракт", - говорится в материале.
Телеканал отмечает, что обвинения были предъявлены подозреваемому после совершенного полицией обыска в его доме. В результате были изъяты непосредственно рицин и подготовительное руководство "Аль-Каиды"*.
Тем не менее, по данным Sky News, полиция не считает нападение терактом.
В конце июля массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще несколько детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после слухов о том, что виновник нападения - беженец. Позже стало известно, что напавший родился в семье мигрантов из Руанды. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений. Ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов якобы причастна Россия. Посольство РФ в Лондоне отвергло все подобные обвинения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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