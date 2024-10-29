https://ria.ru/20241029/bezrabotitsa-1980745010.html
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России
Уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:49
2024-10-29T16:49
2024-10-29T16:57
россия
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум, заявил президент России Владимир Путин."Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается всё ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года, третий месяц подряд, безработица составила 2,4%. Причём такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
https://ria.ru/20241029/putin-1980746562.html
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россия, экономика, владимир путин, общество
Россия, Экономика, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России
Путин заявил, что уровень безработицы в России снижается с каждым кварталом
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум, заявил президент России Владимир Путин.
"Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается всё ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года, третий месяц подряд, безработица составила 2,4%. Причём такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.