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Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России - РИА Новости, 29.10.2024
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16:49 29.10.2024 (обновлено: 16:57 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/bezrabotitsa-1980745010.html
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России - РИА Новости, 29.10.2024
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России
Уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T16:49
2024-10-29T16:57
россия
экономика
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум, заявил президент России Владимир Путин."Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается всё ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года, третий месяц подряд, безработица составила 2,4%. Причём такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
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россия, экономика, владимир путин, общество
Россия, Экономика, Владимир Путин, Общество
Путин рассказал о снижении уровня безработицы в России

Путин заявил, что уровень безработицы в России снижается с каждым кварталом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Уровень безработицы в РФ опускается все ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум, заявил президент России Владимир Путин.
"Государственная политика последних лет, усилия делового сообщества, профсоюзов способствовали тому, что уровень безработицы в России опускается всё ниже, с каждым кварталом обновляет исторический минимум. Так, в августе текущего года, третий месяц подряд, безработица составила 2,4%. Причём такой показатель является минимальным и в сравнении с другими ведущими странами мира", - сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
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