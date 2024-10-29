https://ria.ru/20241029/bespilotniki-1980623893.html
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников - РИА Новости, 29.10.2024
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников
Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:15
2024-10-29T07:15
2024-10-29T09:02
черное море
россия
специальная военная операция на украине
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_0:195:2949:1854_1920x0_80_0_0_ec26d87de1619ac1c9e72c33f12c305d.jpg
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря", — уточнили в ведомстве.Местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на местах перехвата дронов.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241028/lnr-1980554181.html
черное море
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589094_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_b286abacc3558299c8b54b21028afa2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, курская область
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников
Минобороны: ПВО ночью сбила над тремя областями и Черным морем семь БПЛА ВСУ