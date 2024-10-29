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Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:15 29.10.2024 (обновлено: 09:02 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/bespilotniki-1980623893.html
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников - РИА Новости, 29.10.2024
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников
Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:15
2024-10-29T09:02
черное море
россия
специальная военная операция на украине
курская область
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря", — уточнили в ведомстве.Местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на местах перехвата дронов.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241028/lnr-1980554181.html
черное море
россия
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черное море, россия, курская область
Черное море, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курская область
Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников

Минобороны: ПВО ночью сбила над тремя областями и Черным морем семь БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "Бук-М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом Бук-М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "Бук-М3" на СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря", — уточнили в ведомстве.
Местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на местах перехвата дронов.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореРоссияКурская область
 
 
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