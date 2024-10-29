https://ria.ru/20241029/bespilotniki-1980623893.html

Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников

Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников - РИА Новости, 29.10.2024

Над тремя областями и Черным морем за ночь сбили семь беспилотников

Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:15

2024-10-29T07:15

2024-10-29T09:02

черное море

россия

специальная военная операция на украине

курская область

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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили семь украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией Белгородской области, два над территорией Брянской области, два над территорией Курской области и один — над акваторией Черного моря", — уточнили в ведомстве.Местные власти не сообщали о пострадавших или разрушениях на местах перехвата дронов.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Средства ПВО сбивают большую часть объектов.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241028/lnr-1980554181.html

черное море

россия

курская область

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черное море, россия, курская область