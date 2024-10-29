https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980624727.html
В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник
В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024
В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T07:36
2024-10-29T07:36
2024-10-29T07:36
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
происшествия
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Ночью над Орловской областью сбит один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия. Благодарю наши средства ПВО за бдительность и надежную работу и днем, и ночью", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
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орловская область, андрей клычков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Происшествия
В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник
Губернатор Клычков: ПВО ночью сбила в Орловской области беспилотник ВСУ