https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980624727.html

В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник

В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024

В Орловской области ночью уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T07:36

2024-10-29T07:36

2024-10-29T07:36

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

происшествия

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник сбит ночью над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков."Ночью над Орловской областью сбит один вражеский БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверочные мероприятия на месте происшествия. Благодарю наши средства ПВО за бдительность и надежную работу и днем, и ночью", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20241029/bespilotniki-1980623893.html

орловская область

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2024

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орловская область, андрей клычков, происшествия