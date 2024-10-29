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В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024
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06:06 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980621148.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:06
2024-10-29T06:06
александр богомаз
брянская область
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
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александр богомаз, брянская область
Александр Богомаз, Брянская область
В Брянской области сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела -10 ЦВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела -10" ЦВО в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
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Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
 
Александр БогомазБрянская область
 
 
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