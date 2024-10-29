https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980621148.html
В Брянской области сбили беспилотник
В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024
В Брянской области сбили беспилотник
Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:06
2024-10-29T06:06
2024-10-29T06:06
александр богомаз
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_67b20da510e25fdfa6bdcc08416ddc96.jpg
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.
https://ria.ru/20241028/minoborony-1980557378.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961298580_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4dfc94805f7725611ca8a4117b34ff65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр богомаз, брянская область
Александр Богомаз, Брянская область
В Брянской области сбили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила в Брянской области БПЛА ВСУ