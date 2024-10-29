https://ria.ru/20241029/bespilotnik-1980621148.html

В Брянской области сбили беспилотник

В Брянской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.10.2024

В Брянской области сбили беспилотник

Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:06

2024-10-29T06:06

2024-10-29T06:06

александр богомаз

брянская область

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Один БПЛА уничтожен силами ПВО в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет.

https://ria.ru/20241028/minoborony-1980557378.html

брянская область

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александр богомаз, брянская область