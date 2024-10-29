https://ria.ru/20241029/beremennye-1980612699.html

В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных

В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных - РИА Новости, 29.10.2024

В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных

Беременные в скором времени смогут дистанционно наблюдаться у врача с помощью "Персонального медицинского помощника", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T03:00

2024-10-29T03:00

2024-10-29T03:22

республика татарстан (татарстан)

рязанская область

ростех

российская электроника

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

самарское

общество

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беременные в скором времени смогут дистанционно наблюдаться у врача с помощью "Персонального медицинского помощника", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Созданная в Ростехе платформа "Персональные медицинские помощники" обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день это артериальная гипертензия и сахарный диабет. В ближайшее время планируется запустить мониторинг беременных", - рассказали в "Росэлектронике" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Пока проект "Персонального медицинского помощника" запущен только в семи регионах: Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская и Рязанская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также организации Федерального медико-биологического агентства на территории Москвы и Московской области. Сейчас на платформе зарегистрированы более 21 тысячи пациентов с артериальной гипертензией и около 2 тысяч человек с сахарным диабетом. "Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы - тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой "Персональные медицинские помощники". Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами", - пояснили о работе помощника в "Ростехе". Операционная система "Персонального медицинского помощника" базируется на платформе промышленного интернета вещей IIoT.Istok от "Росэлектроники". "Персональный медицинский помощник" – это единое пространство для сбора и передачи данных дистанционного мониторинга. На платформе хранится информация об инцидентах, измерениях, которые позволяют осуществлять мониторинг за здоровьем пациента.

https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html

https://ria.ru/20241002/test-1976038913.html

республика татарстан (татарстан)

рязанская область

самарское

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республика татарстан (татарстан), рязанская область, ростех, российская электроника, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), самарское, общество