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В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных - РИА Новости, 29.10.2024
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03:00 29.10.2024 (обновлено: 03:22 29.10.2024)
https://ria.ru/20241029/beremennye-1980612699.html
В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных
В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных - РИА Новости, 29.10.2024
В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных
Беременные в скором времени смогут дистанционно наблюдаться у врача с помощью "Персонального медицинского помощника", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:00
2024-10-29T03:22
республика татарстан (татарстан)
рязанская область
ростех
российская электроника
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
самарское
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беременные в скором времени смогут дистанционно наблюдаться у врача с помощью "Персонального медицинского помощника", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Созданная в Ростехе платформа "Персональные медицинские помощники" обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день это артериальная гипертензия и сахарный диабет. В ближайшее время планируется запустить мониторинг беременных", - рассказали в "Росэлектронике" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Пока проект "Персонального медицинского помощника" запущен только в семи регионах: Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская и Рязанская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также организации Федерального медико-биологического агентства на территории Москвы и Московской области. Сейчас на платформе зарегистрированы более 21 тысячи пациентов с артериальной гипертензией и около 2 тысяч человек с сахарным диабетом. "Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы - тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой "Персональные медицинские помощники". Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами", - пояснили о работе помощника в "Ростехе". Операционная система "Персонального медицинского помощника" базируется на платформе промышленного интернета вещей IIoT.Istok от "Росэлектроники". "Персональный медицинский помощник" – это единое пространство для сбора и передачи данных дистанционного мониторинга. На платформе хранится информация об инцидентах, измерениях, которые позволяют осуществлять мониторинг за здоровьем пациента.
https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html
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республика татарстан (татарстан)
рязанская область
самарское
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республика татарстан (татарстан), рязанская область, ростех, российская электроника, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), самарское, общество
Республика Татарстан (Татарстан), Рязанская область, Ростех, Российская электроника, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Самарское, Общество
В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных

"Ростех": в "Персональном медпомощнике" появится функция мониторинга беременных

© iStock.com / AsiaVisionБеременная девушка держит снимок УЗИ
Беременная девушка держит снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / AsiaVision
Беременная девушка держит снимок УЗИ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беременные в скором времени смогут дистанционно наблюдаться у врача с помощью "Персонального медицинского помощника", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Созданная в Ростехе платформа "Персональные медицинские помощники" обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день это артериальная гипертензия и сахарный диабет. В ближайшее время планируется запустить мониторинг беременных", - рассказали в "Росэлектронике" (входит в госкорпорацию "Ростех").
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Пока проект "Персонального медицинского помощника" запущен только в семи регионах: Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская и Рязанская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также организации Федерального медико-биологического агентства на территории Москвы и Московской области. Сейчас на платформе зарегистрированы более 21 тысячи пациентов с артериальной гипертензией и около 2 тысяч человек с сахарным диабетом.
"Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы - тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой "Персональные медицинские помощники". Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами", - пояснили о работе помощника в "Ростехе".
Операционная система "Персонального медицинского помощника" базируется на платформе промышленного интернета вещей IIoT.Istok от "Росэлектроники".
"Персональный медицинский помощник" – это единое пространство для сбора и передачи данных дистанционного мониторинга. На платформе хранится информация об инцидентах, измерениях, которые позволяют осуществлять мониторинг за здоровьем пациента.
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