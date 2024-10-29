В "Персональном медпомощнике" планируют запустить мониторинг беременных
"Ростех": в "Персональном медпомощнике" появится функция мониторинга беременных
© iStock.com / AsiaVisionБеременная девушка держит снимок УЗИ
© iStock.com / AsiaVision
Беременная девушка держит снимок УЗИ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Беременные в скором времени смогут дистанционно наблюдаться у врача с помощью "Персонального медицинского помощника", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Созданная в Ростехе платформа "Персональные медицинские помощники" обеспечивает дистанционный мониторинг состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день это артериальная гипертензия и сахарный диабет. В ближайшее время планируется запустить мониторинг беременных", - рассказали в "Росэлектронике" (входит в госкорпорацию "Ростех").
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Пока проект "Персонального медицинского помощника" запущен только в семи регионах: Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Новосибирская, Магаданская и Рязанская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также организации Федерального медико-биологического агентства на территории Москвы и Московской области. Сейчас на платформе зарегистрированы более 21 тысячи пациентов с артериальной гипертензией и около 2 тысяч человек с сахарным диабетом.
"Пациентам, участвующим в проекте, выдаются индивидуальные диагностические приборы - тонометры и глюкометры, интегрированные с информационной системой "Персональные медицинские помощники". Результаты измерений систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений и уровня глюкозы в капиллярной крови автоматически передаются с устройств в информационные системы медицинских организаций, НМИЦ Минздрава России, ФМБА и другие медицинские организации для дальнейшей обработки врачами-специалистами", - пояснили о работе помощника в "Ростехе".
Операционная система "Персонального медицинского помощника" базируется на платформе промышленного интернета вещей IIoT.Istok от "Росэлектроники".
"Персональный медицинский помощник" – это единое пространство для сбора и передачи данных дистанционного мониторинга. На платформе хранится информация об инцидентах, измерениях, которые позволяют осуществлять мониторинг за здоровьем пациента.