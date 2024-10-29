https://ria.ru/20241029/belyy_khleb-1980613925.html
Врач рассказала, кому стоит ограничить потребление белого хлеба
Врач рассказала, кому стоит ограничить потребление белого хлеба - РИА Новости, 29.10.2024
Врач рассказала, кому стоит ограничить потребление белого хлеба
Сократить потребление белого хлеба следует людям с сахарным диабетом, ожирением, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T03:27
2024-10-29T03:27
2024-10-29T06:00
общество
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сократить потребление белого хлеба следует людям с сахарным диабетом, ожирением, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко."Белый хлеб содержит углеводы, у него достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением надо ограничить его потребление", — сказала Ильяшенко.Также белый хлеб, по словам гастроэнтеролога, не рекомендуется людям с целиакией из-за содержания в нем глютена.Внимательнее к белому хлебу стоит относиться людям, склонным к запорам, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как его употребление приводит к обострению неприятных симптомов.
https://ria.ru/20241029/travmy-1980612433.html
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общество
Врач рассказала, кому стоит ограничить потребление белого хлеба
Врач Ильяшенко: при сахарном диабете и ожирении стоит отказаться от белого хлеба
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сократить потребление белого хлеба следует людям с сахарным диабетом, ожирением, а также с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.
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"Белый хлеб содержит углеводы, у него достаточно высокий гликемический индекс, поэтому людям с сахарным диабетом, ожирением надо ограничить его потребление", — сказала Ильяшенко.
Также белый хлеб, по словам гастроэнтеролога, не рекомендуется людям с целиакией из-за содержания в нем глютена.
Внимательнее к белому хлебу стоит относиться людям, склонным к запорам, с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как его употребление приводит к обострению неприятных симптомов.