https://ria.ru/20241029/belousov-1980675659.html

Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР

Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024

Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T12:48

2024-10-29T12:48

2024-10-29T12:48

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:41:2862:1650_1920x0_80_0_0_fa7380192cc48e6ad2dde12a11f388e0.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР, сообщили в министерстве. Об освобождении этих трех населенных пунктов Минобороны сообщило 29 октября. Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады, 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени бригады и 14-й отдельной гвардейской ордена Кутузова бригады специального назначения. "Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на кураховском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований", - говорится в поздравлении личному составу 57-го мотострелкового полка с освобождением Катериновки. Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.

https://ria.ru/20241009/medali-1977155801.html

https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф