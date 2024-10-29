https://ria.ru/20241029/belousov-1980675659.html
Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР
Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 29.10.2024
Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:48
2024-10-29T12:48
2024-10-29T12:48
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы соединениям и воинским частям, отличившимся при освобождении населенных пунктов Катериновка, Горняк и Доброволье в ДНР, сообщили в министерстве. Об освобождении этих трех населенных пунктов Минобороны сообщило 29 октября. Белоусов поздравил командование и личный состав 57-го мотострелкового полка, 114-й отдельной мотострелковой бригады, 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады, 57-й отдельной гвардейской мотострелковой Красноградской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени бригады и 14-й отдельной гвардейской ордена Кутузова бригады специального назначения. "Сегодня вы продолжаете уверенно продвигаться вперед на кураховском направлении, освобождая нашу землю от вооруженных украинских формирований", - говорится в поздравлении личному составу 57-го мотострелкового полка с освобождением Катериновки. Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.
https://ria.ru/20241009/medali-1977155801.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил бойцов СВО с освобождением трех населенных пунктов в ДНР
Белоусов поздравил соединения, освобождавшие Катериновку, Горняк и Доброволье