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В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир - РИА Новости, 29.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html
В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир
В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир - РИА Новости, 29.10.2024
В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир
Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки украинского дрона на многоэтажку в понедельник, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T10:26
2024-10-29T10:26
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки украинского дрона на многоэтажку в понедельник, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах региона. Было выпущено 29 снарядов, а также зафиксировано 23 атаки беспилотниками. За отчетный период повреждены 36 квартир в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладений, объект связи и 10 автомобилей. "Город Белгород подвергся атаке беспилотника. В результате атаки ранена женщина. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены три автомобиля ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам были выпущены 19 боеприпасов и семь беспилотников. В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущены шесть снарядов и четыре БПЛА. "В Краснояружском районе по селам Демидовка и Надежевка выпущено 2 снаряда в ходе одного обстрела, системой ПВО сбиты два беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском муниципальном округе по поселку Поляна, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, а также хутору Стадников выпущены два боеприпаса в ходе одного обстрела и девять БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936742562.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир

В Белгороде при атаке дрона на многоэтажку повреждены более 30 квартир

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки украинского дрона на многоэтажку в понедельник, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах региона. Было выпущено 29 снарядов, а также зафиксировано 23 атаки беспилотниками. За отчетный период повреждены 36 квартир в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладений, объект связи и 10 автомобилей.
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"Город Белгород подвергся атаке беспилотника. В результате атаки ранена женщина. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены три автомобиля ", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам были выпущены 19 боеприпасов и семь беспилотников. В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущены шесть снарядов и четыре БПЛА.
"В Краснояружском районе по селам Демидовка и Надежевка выпущено 2 снаряда в ходе одного обстрела, системой ПВО сбиты два беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском муниципальном округе по поселку Поляна, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, а также хутору Стадников выпущены два боеприпаса в ходе одного обстрела и девять БПЛА", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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