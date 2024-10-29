https://ria.ru/20241029/belgorod-1980641109.html

В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир

В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир - РИА Новости, 29.10.2024

В Белгороде при атаке дрона повреждены более 30 квартир

Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки украинского дрона на многоэтажку в понедельник, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T10:26

2024-10-29T10:26

2024-10-29T10:26

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 окт - РИА Новости. Более 30 квартир повреждены в Белгороде в результате атаки украинского дрона на многоэтажку в понедельник, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 20 населенных пунктов в пяти муниципалитетах региона. Было выпущено 29 снарядов, а также зафиксировано 23 атаки беспилотниками. За отчетный период повреждены 36 квартир в двух многоквартирных домах, 11 частных домовладений, объект связи и 10 автомобилей. "Город Белгород подвергся атаке беспилотника. В результате атаки ранена женщина. После оказания медицинской помощи лечение продолжит амбулаторно. Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены три автомобиля ", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по семи населенным пунктам были выпущены 19 боеприпасов и семь беспилотников. В Грайворонском округе по поселку Горьковский, селам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущены шесть снарядов и четыре БПЛА. "В Краснояружском районе по селам Демидовка и Надежевка выпущено 2 снаряда в ходе одного обстрела, системой ПВО сбиты два беспилотника. Без пострадавших и повреждений. В Шебекинском муниципальном округе по поселку Поляна, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Середа, а также хутору Стадников выпущены два боеприпаса в ходе одного обстрела и девять БПЛА", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241029/kadyrov-1980639641.html

https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936742562.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков