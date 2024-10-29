Посол рассказал о датской продукции, исключенной из антироссийских санкций
Барбин: продукция исключенных из санкций датских компаний востребована в России
Велосипедисты на одной из улиц Копенгагена. Архивное фото
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Продукция датских компаний, которые ранее получили от правительства Дании разрешение не соблюдать ряд запретов из антироссийских санкций ЕС, востребована в России, заявил в интервью РИА Новости посол России в Дании Владимир Барбин.
"Большинство из них работают в сферах фармацевтики, производства медицинских изделий и оборудования. Продолжают свою деятельность на российском рынке компании агропромышленного и потребительского секторов, а также строительной отрасли. Их продукция весьма востребована", - сказал он.
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Посол добавил, что многие датские компании дорожат российским рынком и намерены продолжать свою деятельность в России вопреки оказываемому на них в Дании беспрецедентному давлению.
РФ неоднократно подчеркивала, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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