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США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024
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21:26 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bapor-1980798337.html
США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР
США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024
США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР
Израиль может столкнуться с некими "последствиями" в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T21:26
2024-10-29T21:26
в мире
израиль
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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Израиль может столкнуться с некими "последствиями" в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. "Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США", – сказал Миллер в ходе брифинга для журналистов. Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что власти в ближайшее время обсудят с израильскими коллегами, как в Западном Иерусалиме собираются применять положения закона. Какие именно последствия могут грозить Израилю, Миллер не уточнил.
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в мире, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

Госдеп: Израиль может столкнуться с последствиями в случае запрета работы БАПОР

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Израиль может столкнуться с некими "последствиями" в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер.
В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях.
«
"Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США", – сказал Миллер в ходе брифинга для журналистов.
Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что власти в ближайшее время обсудят с израильскими коллегами, как в Западном Иерусалиме собираются применять положения закона.
Какие именно последствия могут грозить Израилю, Миллер не уточнил.
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