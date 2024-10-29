https://ria.ru/20241029/bapor-1980798337.html

США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР - РИА Новости, 29.10.2024

США предупредили Израиль о последствиях запрета работы БАПОР

Израиль может столкнуться с некими "последствиями" в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T21:26

2024-10-29T21:26

2024-10-29T21:26

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ВАШИНГТОН, 29 окт – РИА Новости. Израиль может столкнуться с некими "последствиями" в случае применения закона о запрете работы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сообщил официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. В понедельник израильский кнессет (парламент) одобрил законопроекты, направленные на запрет деятельности Ближневосточного агентства ООН в Израиле, а также на контролируемых им территориях. "Осуществление этого закона может иметь последствия в соответствии с законодательством и политикой США", – сказал Миллер в ходе брифинга для журналистов. Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что власти в ближайшее время обсудят с израильскими коллегами, как в Западном Иерусалиме собираются применять положения закона. Какие именно последствия могут грозить Израилю, Миллер не уточнил.

https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024