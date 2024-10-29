https://ria.ru/20241029/banki-1980778032.html

Эксперт пояснил высокую динамику банковского рынка

Эксперт пояснил высокую динамику банковского рынка - РИА Новости, 29.10.2024

Эксперт пояснил высокую динамику банковского рынка

Банковский сектор в текущем году показывает более высокую динамику как с точки зрения кредитного портфеля, так и финансового результата – это выше прогнозов и... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:01

2024-10-29T19:01

2024-10-29T19:01

экономика

павел самиев

финансы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966245182_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c46a13764f7e57843f2e9871a80829b.jpg

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Банковский сектор в текущем году показывает более высокую динамику как с точки зрения кредитного портфеля, так и финансового результата – это выше прогнозов и самих банков, и регулятора, сообщил РИА Новости генеральный директор аналитического центра "БизнесДром", председатель комитета "Опоры России" по финансовым рынкам Павел Самиев.По его мнение, этому способствовал и более высокий спрос со стороны заемщиков на фоне ожиданий дальнейшего роста ставок и сворачивания программ поддержки. Это "подстегнуло" скорее брать кредиты, пока не стало менее доступным."Но не только это, а в целом высокая экономическая активность, формирование большого числа предприятий особенно в сегменте МСП, с очень быстрорастущим бизнесом, которые стали активными заемщиками, и появление, и быстрое расширение "нового среднего класса", которые за счет потребительских кредитов, автокредитов и ипотеки быстрее расширяли свои потребительские возможности и улучшали качество жизни. Все это определило хорошую динамику кредитования по всем фронтам, к тому же и без опережающего роста проблемной задолженности", - отметил Самиев.Он добавил, что, в частности, ВТБ, как видно из отчетности банка за девять месяцев, воспользовался этими возможностями – активно наращивал кредитование по всем этим сегментам без провала по качеству портфеля."И даже сейчас мы можем отметить сохранение приемлемого качества как в рознице, так и в корпоративном секторе. Также банк очень хорошо зарабатывал комиссионный доход – и это, пожалуй, главный тренд. Мы видим, что у ВТБ эта компонента росла выше прогнозов, даже на фоне запуска новой (и дорогой для банка) программы лояльности. В отличие от процентных доходов, которые теперь, в условиях снижения кредитной активности и, по всей видимости, переходе к стагнации почти во всех сегментах, а где-то и к сокращению выдач, при очень высокой стоимости пассивов, транзакционный бизнес (РКО, ВЭД, платежи и различные расчетные операции) не подвержен такому негативному влиянию высокой ставки. Мы видим, что у ВТБ эта компонента финреза росла очень хорошо – выше прогнозов (+22,4% год к году) и вероятнее всего такой тренд сохранится. Это базовая составляющая прибыли, которая будет и дальше ее поддерживать", - сказал эксперт.Самиев считает, что следующий год будет сложнее для банков в плане процентных доходов – в кредитовании они очевидно будут иметь тенденцию к снижению, хотя определенную поддержку окажут долговые ценные бумаги. Это актуально и для ВТБ; но комиссионные доходы, а также прочие компоненты доходов могут и еще вырасти, и тем самым поддержать уровень прибыли в дальнейшем. Эффективность работы с рисками также здесь является крайне важным фактором: при сохранении высокого качества портфелей, как розничного, так и корпоративного (умеренная просрочка и небольшая доля реструктуризаций), ВТБ может также тем самым усилить финансовый результат. Дополнительную поддержку финансовым результатам оказывает роспуск резервов по крупным корпоративным кредитам, обслуживание которых было затруднено вследствие санкций и которые удалось погасить или реструктурировать, ВТБ ожидает роспуски резервов по этой части портфеля и в следующем году.По итогам года прогноз по чистой прибыли сохраняется – 550 млрд рублей – вероятно, ориентир и на следующий год близок к этому объему, но вот структура по компонентам изменится – комиссионные доходы будут приближаться к процентным (хотя пока что были почти вдвое ниже, но разрыв быстро сокращается), прочие источники доходов также будут более существенны в общей структуре, сказал Самиев.Он дал прогноз, что в сценарии начала снижения ключевой ставки может снова активизироваться кредитование и это также прибавит потенциальный доход. Рентабельность капитала у ВТБ остается достаточно высокой, даже в сравнении с другими крупными банками – в целом в секторе отмечены неплохие результаты по уровню рентабельности – но если у ряда банков ROE снижается, то у ВТБ практически неизменен второй год и это также положительный момент: при более жесткой конъюнктуре банк сохранил отдачу на капитал.

https://ria.ru/20241029/banki-1980607250.html

https://ria.ru/20241025/minfin-1980156426.html

https://ria.ru/20241017/bank-1978584619.html

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экономика, павел самиев, финансы