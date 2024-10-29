https://ria.ru/20241029/banki-1980622770.html

Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии - РИА Новости, 29.10.2024

Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Банки не могут в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T06:50

2024-10-29T06:50

2024-10-29T06:50

россия

экономика

мурманск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571488890_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae9ddd242fe735e3e8d1cc325e5f8eed.jpg

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банки не могут в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. Прецедентом стало дело жителя Мурманска, который оформил кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Однако впоследствии банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы. Житель Мурманска обратился в суд, но получил отказ - право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Суд также указал, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных денежных средств представляет собой отдельное имущественное благо и является дополнительной возмездной услугой. С этим не согласился Верховный суд РФ. Он назвал такое условие договора ничтожным. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - указал Верховный суд.

https://ria.ru/20241029/banki-1980607250.html

https://ria.ru/20241021/kredit-1979134663.html

россия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, мурманск