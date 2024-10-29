https://ria.ru/20241029/banki-1980622770.html
Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии
Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии - РИА Новости, 29.10.2024
Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии
Банки не могут в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T06:50
2024-10-29T06:50
2024-10-29T06:50
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банки не могут в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ. Прецедентом стало дело жителя Мурманска, который оформил кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Однако впоследствии банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы. Житель Мурманска обратился в суд, но получил отказ - право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Суд также указал, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных денежных средств представляет собой отдельное имущественное благо и является дополнительной возмездной услугой. С этим не согласился Верховный суд РФ. Он назвал такое условие договора ничтожным. "Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - указал Верховный суд.
https://ria.ru/20241029/banki-1980607250.html
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россия, экономика, мурманск
Россия, Экономика, Мурманск
Банкам запретили в одностороннем порядке вводить новые комиссии
Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Банки не могут в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.
Прецедентом стало дело жителя Мурманска
, который оформил кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Однако впоследствии банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы.
Житель Мурманска обратился в суд, но получил отказ - право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Суд также указал, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных денежных средств представляет собой отдельное имущественное благо и является дополнительной возмездной услугой.
С этим не согласился Верховный суд РФ. Он назвал такое условие договора ничтожным.
"Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)", - указал Верховный суд.