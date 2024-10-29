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Мишустин поздравил коллектив Бахрушинского музея с 130-летием - РИА Новости, 29.10.2024
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Музейные маршруты России
 
11:57 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/bakhrushinskiymuzey-1980660780.html
Мишустин поздравил коллектив Бахрушинского музея с 130-летием
Мишустин поздравил коллектив Бахрушинского музея с 130-летием - РИА Новости, 29.10.2024
Мишустин поздравил коллектив Бахрушинского музея с 130-летием
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина со... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:57
2024-10-29T11:57
музейные маршруты россии
театральный музей имени бахрушина
михаил мишустин
кристина трубинова
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина со знаменательным юбилеем, 130-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ."Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас со знаменательным юбилеем. 130 лет уникальная коллекция известного московского промышленника, мецената и благотворителя Алексея Александровича Бахрушина бережно хранится и постоянно пополняется бесценными раритетами. Более полутора миллионов экспонатов, крупнейшее собрание живописи, портретов и фотографий, автографов и костюмов, принадлежавших выдающимся актёрам, режиссёрам и художникам, декорации и афиши спектаклей наглядно демонстрируют посетителям четырёхвековую историю развития российского театра, передают атмосферу минувших столетий... Желаю вам новых успехов, достижений и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.Мишустин отметил, что Государственный центральный театральный музей – это особое культурное и образовательное пространство, творческий кластер. Он рассказал, что здесь ведётся экспозиционно-выставочная, научная и издательская деятельность, реализуются масштабные просветительские проекты и программы, проходят международные конференции, форумы, семинары, привлекающие знатоков и поклонников драматического искусства и литературы.Премьер-министр отметил, что высокопрофессиональный коллектив продолжает дело своих предшественников, сочетая в своей работе приверженность традициям, внедряя современные технологии и мультимедийные решения, вносит весомый вклад в сохранение национального театрального наследия.
https://ria.ru/20241024/bakhrushinskiyvystavki-1979742198.html
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театральный музей имени бахрушина, михаил мишустин, кристина трубинова
Музейные маршруты России, Театральный музей имени Бахрушина, Михаил Мишустин, Кристина Трубинова

Мишустин поздравил коллектив Бахрушинского музея с 130-летием

© Предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музеяТак будет выглядеть Бахрушинский театральный музей после реконструкции
Так будет выглядеть Бахрушинский театральный музей после реконструкции - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Предоставлено пресс-службой Бахрушинского театрального музея
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Государственного центрального театрального музея имени Бахрушина со знаменательным юбилеем, 130-летием, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина РФ.
"Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас со знаменательным юбилеем. 130 лет уникальная коллекция известного московского промышленника, мецената и благотворителя Алексея Александровича Бахрушина бережно хранится и постоянно пополняется бесценными раритетами. Более полутора миллионов экспонатов, крупнейшее собрание живописи, портретов и фотографий, автографов и костюмов, принадлежавших выдающимся актёрам, режиссёрам и художникам, декорации и афиши спектаклей наглядно демонстрируют посетителям четырёхвековую историю развития российского театра, передают атмосферу минувших столетий... Желаю вам новых успехов, достижений и всего наилучшего", - говорится в телеграмме.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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Мишустин отметил, что Государственный центральный театральный музей – это особое культурное и образовательное пространство, творческий кластер. Он рассказал, что здесь ведётся экспозиционно-выставочная, научная и издательская деятельность, реализуются масштабные просветительские проекты и программы, проходят международные конференции, форумы, семинары, привлекающие знатоков и поклонников драматического искусства и литературы.
Премьер-министр отметил, что высокопрофессиональный коллектив продолжает дело своих предшественников, сочетая в своей работе приверженность традициям, внедряя современные технологии и мультимедийные решения, вносит весомый вклад в сохранение национального театрального наследия.
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Музейные маршруты РоссииТеатральный музей имени БахрушинаМихаил МишустинКристина Трубинова
 
 
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