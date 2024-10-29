https://ria.ru/20241029/argentina-1980787928.html

Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе

Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 29.10.2024

Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе

Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T19:53

2024-10-29T19:53

2024-10-29T19:53

в мире

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо. "Нашли мертвым пожилого человека 89 лет, из-под обломков спасли женщину", - отмечает СМИ. Под завалами могут находиться 15 человек. Трагедия произошла в ночь на вторник. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы. Задержаны четверо рабочих.

https://ria.ru/20241020/pirs-1978940541.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город)