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Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 29.10.2024
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе
Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:53
2024-10-29T19:53
2024-10-29T19:53
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо. "Нашли мертвым пожилого человека 89 лет, из-под обломков спасли женщину", - отмечает СМИ. Под завалами могут находиться 15 человек. Трагедия произошла в ночь на вторник. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы. Задержаны четверо рабочих.
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в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе
TN: при обрушении отеля в Буэнос-Айресе погиб один человек