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Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 29.10.2024
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19:53 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/argentina-1980787928.html
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 29.10.2024
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе
Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T19:53
2024-10-29T19:53
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо. "Нашли мертвым пожилого человека 89 лет, из-под обломков спасли женщину", - отмечает СМИ. Под завалами могут находиться 15 человек. Трагедия произошла в ночь на вторник. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы. Задержаны четверо рабочих.
https://ria.ru/20241020/pirs-1978940541.html
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в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
Один человек погиб при обрушении отеля в Буэнос-Айресе

TN: при обрушении отеля в Буэнос-Айресе погиб один человек

© Фото : соцсетиНа месте обрушения здания в Буэнос-Айресе, Аргентина
На месте обрушения здания в Буэнос-Айресе, Аргентина - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : соцсети
На месте обрушения здания в Буэнос-Айресе, Аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 окт - РИА Новости. Один человек погиб в результате обрушения отеля в курортном городке Вилья-Хесель, ещё одного человека достали из-под завалов, сообщил телеканал TN со ссылкой на министра безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьера Алонсо.
"Нашли мертвым пожилого человека 89 лет, из-под обломков спасли женщину", - отмечает СМИ.
Под завалами могут находиться 15 человек.
Трагедия произошла в ночь на вторник. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы. Задержаны четверо рабочих.
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