https://ria.ru/20241029/angarsk-1980661038.html

Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице

Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице - РИА Новости, 29.10.2024

Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице

Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T11:54

2024-10-29T11:54

2024-10-29T11:54

происшествия

ангарск

иркутская область

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ИРКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области. Вечером в понедельник житель Ангарска привел своего трехлетлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. "Состояние ребенка оценивается (как - ред.) средней степени тяжести. Он находится в медучреждении под наблюдением специалистов", - сказал собеседник агентства. Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.

https://ria.ru/20240913/solnechnogorsk-1972442251.html

https://ria.ru/20201001/medved-1578080082.html

ангарск

иркутская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ангарск, иркутская область, россия