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Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице - РИА Новости, 29.10.2024
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11:54 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/angarsk-1980661038.html
Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице
Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице - РИА Новости, 29.10.2024
Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице
Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T11:54
2024-10-29T11:54
происшествия
ангарск
иркутская область
россия
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ИРКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области. Вечером в понедельник житель Ангарска привел своего трехлетлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение. "Состояние ребенка оценивается (как - ред.) средней степени тяжести. Он находится в медучреждении под наблюдением специалистов", - сказал собеседник агентства. Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20240913/solnechnogorsk-1972442251.html
https://ria.ru/20201001/medved-1578080082.html
ангарск
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происшествия, ангарск, иркутская область, россия
Происшествия, Ангарск, Иркутская область, Россия
Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице

Ребенок, на которого в Ангарске напала цирковая пантера, находится в больнице

© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЧастный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.
Вечером в понедельник житель Ангарска привел своего трехлетлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение.
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"Состояние ребенка оценивается (как - ред.) средней степени тяжести. Он находится в медучреждении под наблюдением специалистов", - сказал собеседник агентства.
Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
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