Ребенок, на которого в Ангарске напала пантера, находится в больнице
Ребенок, на которого в Ангарске напала цирковая пантера, находится в больнице
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЧастный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Частный передвижной цирк, в котором пантера напала на ребенка в Ангарске. Архивное фото
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ИРКУТСК, 29 окт - РИА Новости. Трехлетний мальчик, на которого в Ангарске напала цирковая пантера находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области.
Вечером в понедельник житель Ангарска привел своего трехлетлетнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. Во время съемки животное набросилось на ребенка. Мальчика с травмами и укусами головы доставили в медучреждение.
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"Состояние ребенка оценивается (как - ред.) средней степени тяжести. Он находится в медучреждении под наблюдением специалистов", - сказал собеседник агентства.
Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что ведомство возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности.
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