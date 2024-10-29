Непал затягивает передачу в Россию тел погибших альпинистов, заявил турклуб
Турклуб обвинил Непал в затягивании отправки тел погибших альпинистов в Россию
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Непальская сторона затягивает процесс передачи в Россию тел погибших в горах пяти альпинистов, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших.
Тела пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале сняли 16 октября и в тот же день доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29-30 октября, но теперь ожидается к 9 ноября. В федерации отметили, что тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел на родину.
Российский альпинист, помогавший спасателям в Непале, заболел денге
13 октября, 14:27
"Информация по ситуации на Дхаулагири. Перевозка тел погибших планируется не ранее 9 ноября. Процесс затянулся из-за медленных действий непальской стороны", - сообщается на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте".
В турклубе уточнили, что на родине погибших альпинистов продолжается подготовка к похоронам. "Продолжается процесс подготовки похорон, все вопросы решаются в рабочем порядке", - отмечается в сообщении.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
На Эвересте нашли останки погибшего сто лет назад альпиниста
11 октября, 15:45