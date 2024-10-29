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Непал затягивает передачу в Россию тел погибших альпинистов, заявил турклуб - РИА Новости, 29.10.2024
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23:39 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/alpinisty-1980808243.html
Непал затягивает передачу в Россию тел погибших альпинистов, заявил турклуб
Непал затягивает передачу в Россию тел погибших альпинистов, заявил турклуб - РИА Новости, 29.10.2024
Непал затягивает передачу в Россию тел погибших альпинистов, заявил турклуб
Непальская сторона затягивает процесс передачи в Россию тел погибших в горах пяти альпинистов, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза",... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T23:39
2024-10-29T23:39
непал
катманду
россия
пропажа российских альпинистов в непале
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Непальская сторона затягивает процесс передачи в Россию тел погибших в горах пяти альпинистов, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших. Тела пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале сняли 16 октября и в тот же день доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29-30 октября, но теперь ожидается к 9 ноября. В федерации отметили, что тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел на родину. "Информация по ситуации на Дхаулагири. Перевозка тел погибших планируется не ранее 9 ноября. Процесс затянулся из-за медленных действий непальской стороны", - сообщается на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте". В турклубе уточнили, что на родине погибших альпинистов продолжается подготовка к похоронам. "Продолжается процесс подготовки похорон, все вопросы решаются в рабочем порядке", - отмечается в сообщении. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html
https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html
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непал, катманду, россия, пропажа российских альпинистов в непале
Непал, Катманду, Россия, Пропажа российских альпинистов в Непале
Непал затягивает передачу в Россию тел погибших альпинистов, заявил турклуб

Турклуб обвинил Непал в затягивании отправки тел погибших альпинистов в Россию

Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Фото с места гибели пятерых российских альпинистов в Непале. Архивное фото
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САРАТОВ, 29 окт - РИА Новости. Непальская сторона затягивает процесс передачи в Россию тел погибших в горах пяти альпинистов, сообщает спортивно-туристский клуб путешественников "Пенза", членом которого являлся один из погибших.
Тела пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале сняли 16 октября и в тот же день доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29-30 октября, но теперь ожидается к 9 ноября. В федерации отметили, что тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел на родину.
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"Информация по ситуации на Дхаулагири. Перевозка тел погибших планируется не ранее 9 ноября. Процесс затянулся из-за медленных действий непальской стороны", - сообщается на странице турклуба в соцсети "ВКонтакте".
В турклубе уточнили, что на родине погибших альпинистов продолжается подготовка к похоронам. "Продолжается процесс подготовки похорон, все вопросы решаются в рабочем порядке", - отмечается в сообщении.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
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НепалКатмандуРоссияПропажа российских альпинистов в Непале
 
 
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