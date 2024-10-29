https://ria.ru/20241029/aktsiya-1980486062.html
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция - РИА Новости, 29.10.2024
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция
Девиз "Ночи искусств" в этом году: "Россия объединяет". Акция, которую проведут 3 и 4 ноября, приурочена ко Дню народного единства. В разных городах подготовили РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:00
2024-10-29T08:00
2024-10-29T08:00
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Девиз "Ночи искусств" в этом году: "Россия объединяет". Акция, которую проведут 3 и 4 ноября, приурочена ко Дню народного единства. В разных городах подготовили множество мероприятий. Вход бесплатный или по предварительной регистрации. Куда стоит заглянуть, что посмотреть и попробовать — в материале РИА Новости.Музыкальный круиз и авангард в МосквеОсобенность этой "Ночи искусств" — сочетание разных стилей и эпох. В столице запланировали более 300 концертов, выставок, спектаклей, экскурсий. Впервые к акции присоединится центр "Зотов" — с программой к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Выставка "От утопии к театру" рассказывает о пяти его главных спектаклях. Также прочитают две лекции, состоится театральный перформанс о возможностях биомеханики в виртуальной реальности и кинопоказ.Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана отметит свое 25-летие несколькими выступлениями: в концертном зале "Москва", во время круиза по Москве-реке (с участием трубача Вадима Эйленкрига). В зале ожидания Рижского вокзала пианист-неоромантик Никола Мельников представит специальную программу, сочетающую классику и электронику. А затем под звуки фортепиано и оркестра зрители погрузятся в мир космоса на мультимедийном шоу Леонида Овруцкого "Восемь историй под звездным небом".В Театре сатиры — экскурсия "Сто лет и один день" с посещением главной сцены, костюмерного цеха и актерских гримерных. Также москвичей и гостей столицы ждут на экскурсии-променаде по закулисью Et Cetera, где в разных пространствах театра актеры исполнят произведения Антона Чехова.Детям в Мультимедиа Арт Музее на творческих мастер-классах предложат создать объемные открытки по мотивам "Алисы в стране чудес" и собственный арт-объект на тему современного мегаполиса.Мастер-классы по каллиграфии и народные обычаи в Санкт-ПетербургеРоссийский этнографический музей подготовил ко Дню народного единства и "Ночи искусств" программу "Вместе — целая страна!". На экскурсии "Народы России" расскажут о хозяйственных занятиях, ремеслах, традиционных костюмах и обрядах жителей разных регионов. Детей вместе с родителями ждет путешествие по экспозиции "Арктика — земля обитаемая" с интерактивным маршрутным листом. В игровом формате участники узнают о буднях морских охотников и оленеводов.В Государственном музее истории религии — две специальные экскурсии: "Традиционные религии России" и "Верования народов Сибири". Речь пойдет о том, как вера объединяла людей в трудные времена и способствовала сохранению единства страны. Затем — мастер-классы "На своем языке". Посетителям предложат поупражняться в каллиграфии на разных языках — от татарского до бурятского.Ирландские танцы в Волгограде и маски для инопланетян в КалугеВ Волгоградской областной библиотеке для молодежи запланировали живописный мастер-класс "Точка, линия, пятно: искусство набросков", знакомство с писателем-фантастом Родионом Кудриным и просмотр постановки театра теней "Василиса Премудрая". Также каждый желающий сможет освоить базовые техники ирландского танца.Омская филармония в "Ночь искусств" отметит 85-летие. В программе — открытая репетиция Омского академического симфонического оркестра, выступление народного хора "Край сибирский, богатырский" и танцы с духовым оркестром.Государственный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге приглашает взрослых и детей на необычную космическую программу. Участники сделают маски инопланетян, освоят технику граттаж и посмотрят в планетарии полнокупольные программы "Археоастрономия майя" и "Археоастрономия Мексики".Сувениры из глины в Иркутске и МурманскеВ Ремесленном подворье в Иркутске в "Ночь искусств" — занятия по художественной керамике под руководством мастера народного творчества. Участники научатся обрабатывать глину и изготовят сувенир или декоративное панно для дома с видами города. На мастер-классе используются трафареты, так что справятся даже новички.Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске тоже познакомит с особенностями работы с глиной, гончарным искусством и современными техниками лепки. Каждый желающий сможет создать миниатюру с видами Крайнего Севера.Полный список мероприятий "Ночи искусств" — на сайте акции.
https://ria.ru/20241018/vystavka-1978288775.html
https://ria.ru/20241002/teatr_satiry-1975906238.html
https://ria.ru/20240918/vystavka-1973207198.html
https://ria.ru/20241015/vystavka-1978148742.html
https://ria.ru/20240929/pushkin-1975038110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости культуры, искусство, куда сходить , что посмотреть , музеи
Культура, Россия, Новости культуры, Искусство, куда сходить , что посмотреть , Музеи
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Девиз "Ночи искусств" в этом году: "Россия объединяет". Акция, которую проведут 3 и 4 ноября, приурочена ко Дню народного единства. В разных городах подготовили множество мероприятий. Вход бесплатный или по предварительной регистрации. Куда стоит заглянуть, что посмотреть и попробовать — в материале РИА Новости.
Музыкальный круиз и авангард в Москве
Особенность этой "Ночи искусств" — сочетание разных стилей и эпох. В столице запланировали более 300 концертов, выставок, спектаклей, экскурсий. Впервые к акции присоединится центр "Зотов" — с программой к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Выставка "От утопии к театру" рассказывает о пяти его главных спектаклях. Также прочитают две лекции, состоится театральный перформанс о возможностях биомеханики в виртуальной реальности и кинопоказ.
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана отметит свое 25-летие несколькими выступлениями: в концертном зале "Москва", во время круиза по Москве-реке (с участием трубача Вадима Эйленкрига). В зале ожидания Рижского вокзала пианист-неоромантик Никола Мельников представит специальную программу, сочетающую классику и электронику. А затем под звуки фортепиано и оркестра зрители погрузятся в мир космоса на мультимедийном шоу Леонида Овруцкого "Восемь историй под звездным небом".
В Театре сатиры — экскурсия "Сто лет и один день" с посещением главной сцены, костюмерного цеха и актерских гримерных. Также москвичей и гостей столицы ждут на экскурсии-променаде по закулисью Et Cetera, где в разных пространствах театра актеры исполнят произведения Антона Чехова.
Детям в Мультимедиа Арт Музее на творческих мастер-классах предложат создать объемные открытки по мотивам "Алисы в стране чудес" и собственный арт-объект на тему современного мегаполиса.
Мастер-классы по каллиграфии и народные обычаи в Санкт-Петербурге
Российский этнографический музей подготовил ко Дню народного единства и "Ночи искусств" программу "Вместе — целая страна!". На экскурсии "Народы России" расскажут о хозяйственных занятиях, ремеслах, традиционных костюмах и обрядах жителей разных регионов. Детей вместе с родителями ждет путешествие по экспозиции "Арктика — земля обитаемая" с интерактивным маршрутным листом. В игровом формате участники узнают о буднях морских охотников и оленеводов.
В Государственном музее истории религии — две специальные экскурсии: "Традиционные религии России" и "Верования народов Сибири". Речь пойдет о том, как вера объединяла людей в трудные времена и способствовала сохранению единства страны. Затем — мастер-классы "На своем языке". Посетителям предложат поупражняться в каллиграфии на разных языках — от татарского до бурятского.
Ирландские танцы в Волгограде и маски для инопланетян в Калуге
В Волгоградской областной библиотеке для молодежи запланировали живописный мастер-класс "Точка, линия, пятно: искусство набросков", знакомство с писателем-фантастом Родионом Кудриным и просмотр постановки театра теней "Василиса Премудрая". Также каждый желающий сможет освоить базовые техники ирландского танца.
Омская филармония в "Ночь искусств" отметит 85-летие. В программе — открытая репетиция Омского академического симфонического оркестра, выступление народного хора "Край сибирский, богатырский" и танцы с духовым оркестром.
Государственный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге приглашает взрослых и детей на необычную космическую программу. Участники сделают маски инопланетян, освоят технику граттаж и посмотрят в планетарии полнокупольные программы "Археоастрономия майя" и "Археоастрономия Мексики".
Сувениры из глины в Иркутске и Мурманске
В Ремесленном подворье в Иркутске в "Ночь искусств" — занятия по художественной керамике под руководством мастера народного творчества. Участники научатся обрабатывать глину и изготовят сувенир или декоративное панно для дома с видами города. На мастер-классе используются трафареты, так что справятся даже новички.
Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске тоже познакомит с особенностями работы с глиной, гончарным искусством и современными техниками лепки. Каждый желающий сможет создать миниатюру с видами Крайнего Севера.
Полный список мероприятий "Ночи искусств" — на сайте акции
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