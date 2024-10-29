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Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция - РИА Новости, 29.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/aktsiya-1980486062.html
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция - РИА Новости, 29.10.2024
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция
Девиз "Ночи искусств" в этом году: "Россия объединяет". Акция, которую проведут 3 и 4 ноября, приурочена ко Дню народного единства. В разных городах подготовили РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T08:00
2024-10-29T08:00
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Девиз "Ночи искусств" в этом году: "Россия объединяет". Акция, которую проведут 3 и 4 ноября, приурочена ко Дню народного единства. В разных городах подготовили множество мероприятий. Вход бесплатный или по предварительной регистрации. Куда стоит заглянуть, что посмотреть и попробовать — в материале РИА Новости.Музыкальный круиз и авангард в МосквеОсобенность этой "Ночи искусств" — сочетание разных стилей и эпох. В столице запланировали более 300 концертов, выставок, спектаклей, экскурсий. Впервые к акции присоединится центр "Зотов" — с программой к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Выставка "От утопии к театру" рассказывает о пяти его главных спектаклях. Также прочитают две лекции, состоится театральный перформанс о возможностях биомеханики в виртуальной реальности и кинопоказ.Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана отметит свое 25-летие несколькими выступлениями: в концертном зале "Москва", во время круиза по Москве-реке (с участием трубача Вадима Эйленкрига). В зале ожидания Рижского вокзала пианист-неоромантик Никола Мельников представит специальную программу, сочетающую классику и электронику. А затем под звуки фортепиано и оркестра зрители погрузятся в мир космоса на мультимедийном шоу Леонида Овруцкого "Восемь историй под звездным небом".В Театре сатиры — экскурсия "Сто лет и один день" с посещением главной сцены, костюмерного цеха и актерских гримерных. Также москвичей и гостей столицы ждут на экскурсии-променаде по закулисью Et Cetera, где в разных пространствах театра актеры исполнят произведения Антона Чехова.Детям в Мультимедиа Арт Музее на творческих мастер-классах предложат создать объемные открытки по мотивам "Алисы в стране чудес" и собственный арт-объект на тему современного мегаполиса.Мастер-классы по каллиграфии и народные обычаи в Санкт-ПетербургеРоссийский этнографический музей подготовил ко Дню народного единства и "Ночи искусств" программу "Вместе — целая страна!". На экскурсии "Народы России" расскажут о хозяйственных занятиях, ремеслах, традиционных костюмах и обрядах жителей разных регионов. Детей вместе с родителями ждет путешествие по экспозиции "Арктика — земля обитаемая" с интерактивным маршрутным листом. В игровом формате участники узнают о буднях морских охотников и оленеводов.В Государственном музее истории религии — две специальные экскурсии: "Традиционные религии России" и "Верования народов Сибири". Речь пойдет о том, как вера объединяла людей в трудные времена и способствовала сохранению единства страны. Затем — мастер-классы "На своем языке". Посетителям предложат поупражняться в каллиграфии на разных языках — от татарского до бурятского.Ирландские танцы в Волгограде и маски для инопланетян в КалугеВ Волгоградской областной библиотеке для молодежи запланировали живописный мастер-класс "Точка, линия, пятно: искусство набросков", знакомство с писателем-фантастом Родионом Кудриным и просмотр постановки театра теней "Василиса Премудрая". Также каждый желающий сможет освоить базовые техники ирландского танца.Омская филармония в "Ночь искусств" отметит 85-летие. В программе — открытая репетиция Омского академического симфонического оркестра, выступление народного хора "Край сибирский, богатырский" и танцы с духовым оркестром.Государственный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге приглашает взрослых и детей на необычную космическую программу. Участники сделают маски инопланетян, освоят технику граттаж и посмотрят в планетарии полнокупольные программы "Археоастрономия майя" и "Археоастрономия Мексики".Сувениры из глины в Иркутске и МурманскеВ Ремесленном подворье в Иркутске в "Ночь искусств" — занятия по художественной керамике под руководством мастера народного творчества. Участники научатся обрабатывать глину и изготовят сувенир или декоративное панно для дома с видами города. На мастер-классе используются трафареты, так что справятся даже новички.Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске тоже познакомит с особенностями работы с глиной, гончарным искусством и современными техниками лепки. Каждый желающий сможет создать миниатюру с видами Крайнего Севера.Полный список мероприятий "Ночи искусств" — на сайте акции.
https://ria.ru/20241018/vystavka-1978288775.html
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96
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россия, новости культуры, искусство, куда сходить , что посмотреть , музеи
Культура, Россия, Новости культуры, Искусство, куда сходить , что посмотреть , Музеи
Вход свободный: по всей стране пройдет самая масштабная культурная акция

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 3 и 4 ноября

© iStock.com / skynesherДевушка рисует в художественной школе
Девушка рисует в художественной школе - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Жанна Старицына. Девиз "Ночи искусств" в этом году: "Россия объединяет". Акция, которую проведут 3 и 4 ноября, приурочена ко Дню народного единства. В разных городах подготовили множество мероприятий. Вход бесплатный или по предварительной регистрации. Куда стоит заглянуть, что посмотреть и попробовать — в материале РИА Новости.

Музыкальный круиз и авангард в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"Фасад здания центра "Зотов"
Фасад здания центра Зотов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой центра "Зотов"
Фасад здания центра "Зотов"
Особенность этой "Ночи искусств" — сочетание разных стилей и эпох. В столице запланировали более 300 концертов, выставок, спектаклей, экскурсий. Впервые к акции присоединится центр "Зотов" — с программой к 150-летию Всеволода Мейерхольда. Выставка "От утопии к театру" рассказывает о пяти его главных спектаклях. Также прочитают две лекции, состоится театральный перформанс о возможностях биомеханики в виртуальной реальности и кинопоказ.
Выставка Игорь Кошельков. Звезды оттепели - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Красивая ностальгия по советским 60-м: большая фотовыставка в Музее Москвы
18 октября, 08:00
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана отметит свое 25-летие несколькими выступлениями: в концертном зале "Москва", во время круиза по Москве-реке (с участием трубача Вадима Эйленкрига). В зале ожидания Рижского вокзала пианист-неоромантик Никола Мельников представит специальную программу, сочетающую классику и электронику. А затем под звуки фортепиано и оркестра зрители погрузятся в мир космоса на мультимедийном шоу Леонида Овруцкого "Восемь историй под звездным небом".
Актер Максим Аверин принимает участие в эстрадном спектакле-концерте Планета Ширвиндт в постановке Антона Буглака в рамках открытия юбилейного сезона в Московском театре сатиры - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Память о Ширвиндте и много ярких премьер: Театру сатиры — 100 лет
2 октября, 14:07
В Театре сатиры — экскурсия "Сто лет и один день" с посещением главной сцены, костюмерного цеха и актерских гримерных. Также москвичей и гостей столицы ждут на экскурсии-променаде по закулисью Et Cetera, где в разных пространствах театра актеры исполнят произведения Антона Чехова.
Здание Мультимедиа Арт Музея на улице Остоженка - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В Мультимедиа Арт Музее открылись две громкие выставки
18 сентября, 05:15
Детям в Мультимедиа Арт Музее на творческих мастер-классах предложат создать объемные открытки по мотивам "Алисы в стране чудес" и собственный арт-объект на тему современного мегаполиса.

Мастер-классы по каллиграфии и народные обычаи в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Александр АндреевРоссийский этнографический музей, Санкт-Петербург
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Андреев
Российский этнографический музей, Санкт-Петербург
Российский этнографический музей подготовил ко Дню народного единства и "Ночи искусств" программу "Вместе — целая страна!". На экскурсии "Народы России" расскажут о хозяйственных занятиях, ремеслах, традиционных костюмах и обрядах жителей разных регионов. Детей вместе с родителями ждет путешествие по экспозиции "Арктика — земля обитаемая" с интерактивным маршрутным листом. В игровом формате участники узнают о буднях морских охотников и оленеводов.
В Государственном музее истории религии — две специальные экскурсии: "Традиционные религии России" и "Верования народов Сибири". Речь пойдет о том, как вера объединяла людей в трудные времена и способствовала сохранению единства страны. Затем — мастер-классы "На своем языке". Посетителям предложат поупражняться в каллиграфии на разных языках — от татарского до бурятского.
Выставка Византийская симфония. Сокровища земные и небесные в Музее Международного нумизматического клуба - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Золото Византии: в Москву привезли редкие сокровища
15 октября, 18:09

Ирландские танцы в Волгограде и маски для инопланетян в Калуге

В Волгоградской областной библиотеке для молодежи запланировали живописный мастер-класс "Точка, линия, пятно: искусство набросков", знакомство с писателем-фантастом Родионом Кудриным и просмотр постановки театра теней "Василиса Премудрая". Также каждый желающий сможет освоить базовые техники ирландского танца.
Выставка Пушкин. Страницы истории в Историческом музее - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка
29 сентября, 08:00
Омская филармония в "Ночь искусств" отметит 85-летие. В программе — открытая репетиция Омского академического симфонического оркестра, выступление народного хора "Край сибирский, богатырский" и танцы с духовым оркестром.
Государственный музей истории космонавтики имени Константина Циолковского в Калуге приглашает взрослых и детей на необычную космическую программу. Участники сделают маски инопланетян, освоят технику граттаж и посмотрят в планетарии полнокупольные программы "Археоастрономия майя" и "Археоастрономия Мексики".

Сувениры из глины в Иркутске и Мурманске

В Ремесленном подворье в Иркутске в "Ночь искусств" — занятия по художественной керамике под руководством мастера народного творчества. Участники научатся обрабатывать глину и изготовят сувенир или декоративное панно для дома с видами города. На мастер-классе используются трафареты, так что справятся даже новички.
Культурно-выставочный центр Русского музея в Мурманске тоже познакомит с особенностями работы с глиной, гончарным искусством и современными техниками лепки. Каждый желающий сможет создать миниатюру с видами Крайнего Севера.
Полный список мероприятий "Ночи искусств" — на сайте акции.
Арт-объект На одной волне автора Марины Звягинцевой - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Новый красивый маршрут в "Сколково": необычный фестиваль "Здесь и сейчас"
19 октября, 08:00
 
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