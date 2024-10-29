https://ria.ru/20241029/afganistan-1980626712.html

Минздрав Афганистана решил использовать мечети для вакцинации детей

Минздрав Афганистана решил использовать мечети для вакцинации детей - РИА Новости, 29.10.2024

Минздрав Афганистана решил использовать мечети для вакцинации детей

Минздрав Афганистана в рамках трехдневной кампании по вакцинации детей от полиомиелита решил использовать мечети, сообщил пресс-секретарь министерства Шарафат... РИА Новости, 29.10.2024

2024-10-29T08:05

2024-10-29T08:05

2024-10-29T08:05

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минздрав Афганистана в рамках трехдневной кампании по вакцинации детей от полиомиелита решил использовать мечети, сообщил пресс-секретарь министерства Шарафат Заман. Его слова приводит телеканал Tolo.По его данным, первый этап всеобщей вакцинации детей пройдет в 16 провинциях Исламского эмирата, им будет охвачено 6,2 миллиона маленьких граждан страны. "Минздрав отказался от традиционного обхода домов, чтобы оказать семьям с детьми бесплатную медицинскую услугу. На этот раз вакцинировать детей будут в медпунктах и центрах, организованных при мечетях", - рассказал пресс-секретарь журналистам. По его словам, в рамках кампании будут вакцинированы 6,2 миллиона детей в возрасте до пяти лет. "Мы просим местных старейшин, улемов и общественных лидеров поддержать наши команды в этих районах, чтобы кампания по борьбе с полиомиелитом могла быть проведена эффективно", - приводит слова пресс-секретаря телеканал Tolo. Как объяснили журналистам врачи-вакцинаторы, работающие в Кабуле, в отличие от предыдущих кампаний, процесс вакцинации переместился из домов в центры при мечетях. "Этот подход является новым для всего медперсонала, проводящего вакцинацию от полиомиелита, а также для родителей маленьких пациентов. Раньше мы обходили каждый дом, используя принцип "от двери к двери", однако теперь это поход "от мечети к мечети", "от участка к участку", - рассказала телеканалу врач-вакцинатор Шарифа Резаи. В свою очередь руководитель одной из групп по вакцинации Сайед Рухулла Эбрахими призвал все семьи привести своих детей в ближайшую мечеть для бесплатной медпомощи. Согласно статистике афганского минздрава, с начала этого года (афганский год начался 21 марта) в стране не было зарегистрировано ни одного случая заражения полиомиелитом. Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что число зарегистрированных случаев заражения полиомиелитом в Афганистане в 2024 году может превысить 20.

https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html

https://ria.ru/20241013/afganistan-1977832619.html

https://ria.ru/20240831/poliomielit-1969698746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, афганистан, кабул (город)