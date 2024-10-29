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"Аэрофлот" одним из первых ввел российское ПО для пилотов - РИА Новости, 29.10.2024
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15:19 29.10.2024
https://ria.ru/20241029/aeroflot-1980715467.html
"Аэрофлот" одним из первых ввел российское ПО для пилотов
"Аэрофлот" одним из первых ввел российское ПО для пилотов - РИА Новости, 29.10.2024
"Аэрофлот" одним из первых ввел российское ПО для пилотов
"Аэрофлот" в рамках импортозамещения одним из первых ввел в опытную эксплуатацию отечественное программное обеспечение (ПО) "Электронный портфель пилота",... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T15:19
2024-10-29T15:19
россия
аэрофлот
"аврора"
по (программное обеспечение)
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках импортозамещения одним из первых ввел в опытную эксплуатацию отечественное программное обеспечение (ПО) "Электронный портфель пилота", сообщает пресс-служба авиакомпании. Пилоты "Аэрофлота" используют ПО при подготовке к рейсу и в процессе полета. В приложении содержится полетная документация, например: навигационные карты, руководства по летной эксплуатации и по производству полетов, MEL, сборник действий экипажа в нештатных ситуациях. В приложении реализована система "все в одном": электронное полетное задание, схемы, отчет о выполнении рейса. К разработке приложения "Электронный портфель пилота" приступили в марте 2024 года. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2025 года, говорится в сообщении. В перспективе пилоты и бортпроводники будут использовать отечественные планшеты с операционной системой "Аврора", сертифицированные для использования на борту воздушного судна. "Аэрофлот" закупил для этих целей более 7,4 тысячи устройств российского производства. Для кабинных экипажей разработано ПО CrewTab, которое будет использоваться при обслуживании пассажиров. Оно появится на всех рейсах авиакомпании уже в ноябре. В перспективе планируется развертывание сервиса на Группу "Аэрофлот".
https://ria.ru/20241027/zima-1980310540.html
https://ria.ru/20241023/aeroflot-1979517803.html
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россия, аэрофлот, "аврора", по (программное обеспечение)
Россия, Аэрофлот, "Аврора", ПО (программное обеспечение)

"Аэрофлот" одним из первых ввел российское ПО для пилотов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Аэрофлот" в рамках импортозамещения одним из первых ввел в опытную эксплуатацию отечественное программное обеспечение (ПО) "Электронный портфель пилота", сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пилоты "Аэрофлота" используют ПО при подготовке к рейсу и в процессе полета. В приложении содержится полетная документация, например: навигационные карты, руководства по летной эксплуатации и по производству полетов, MEL, сборник действий экипажа в нештатных ситуациях.
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В приложении реализована система "все в одном": электронное полетное задание, схемы, отчет о выполнении рейса.
К разработке приложения "Электронный портфель пилота" приступили в марте 2024 года. Ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на начало 2025 года, говорится в сообщении.
В перспективе пилоты и бортпроводники будут использовать отечественные планшеты с операционной системой "Аврора", сертифицированные для использования на борту воздушного судна. "Аэрофлот" закупил для этих целей более 7,4 тысячи устройств российского производства. Для кабинных экипажей разработано ПО CrewTab, которое будет использоваться при обслуживании пассажиров. Оно появится на всех рейсах авиакомпании уже в ноябре.
В перспективе планируется развертывание сервиса на Группу "Аэрофлот".
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РоссияАэрофлот"Аврора"ПО (программное обеспечение)
 
 
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