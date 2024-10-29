https://ria.ru/20241029/aeroflot-1980677277.html
Снаряжение для сапсерфинга теперь можно бесплатно перевозить "Аэрофлотом"
Снаряжение для сапсерфинга теперь можно бесплатно перевозить "Аэрофлотом" - РИА Новости, 29.10.2024
Снаряжение для сапсерфинга теперь можно бесплатно перевозить "Аэрофлотом"
Авиакомпания "Аэрофлот" расширила перечень бесплатного перевоза спортивного инвентаря, теперь к этому числу прибавилось снаряжение для сапсерфинга, сообщает... РИА Новости, 29.10.2024
2024-10-29T12:55
2024-10-29T12:55
2024-10-29T12:55
россия
аэрофлот
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" расширила перечень бесплатного перевоза спортивного инвентаря, теперь к этому числу прибавилось снаряжение для сапсерфинга, сообщает пресс-служба перевозчика. Компания бесплатно также перевозит лыжное снаряжение, инвентарь для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм в рамках дополнительного места багажа. Акция действует для полетов по 15 мая 2025 года по билетам, проданным с 25 октября 2024 года по 15 мая 2025 года на собственных рейсах "Аэрофлота", а также на рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU, за исключением SU3000-5399 и перевозок в/из Гаваны и Варадеро. Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме групп "лайт" и "шаттл". Один комплект лыжного снаряжения представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда. Один комплект снаряжения для серфинга (или кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга) может включать в себя не более двух досок, не более трех комплектов плавников для доски, одну пару креплений, один гидрокостюм, не более двух пар гидротапок/гидросапог и прочие аксессуары включая весло для сапсерфинга общим весом до пяти килограммов. Дополнительно в комплект снаряжения для виндсерфинга входит парус с мачтой в чехле (вес чехла входит в общий вес комплекта). Один комплект для дайвинга может включать в себя один компенсатор плавучести, один гидрокостюм, один шлем, одну пару перчаток, одну пару ботов и ластов, манометр, регулятор (октопус), маску с трубкой и другие аксессуары общим весом до пяти килограммов.
https://ria.ru/20241027/zima-1980310540.html
https://ria.ru/20241023/aeroflot-1979517803.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, аэрофлот
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" расширила перечень бесплатного перевоза спортивного инвентаря, теперь к этому числу прибавилось снаряжение для сапсерфинга, сообщает пресс-служба перевозчика.
Компания бесплатно также перевозит лыжное снаряжение, инвентарь для серфинга, кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга или дайвинга общим весом до 23 килограмм в рамках дополнительного места багажа.
Акция действует для полетов по 15 мая 2025 года по билетам, проданным с 25 октября 2024 года по 15 мая 2025 года на собственных рейсах "Аэрофлота
", а также на рейсах авиакомпаний "Россия" и "Аврора", выполняемых под кодом SU, за исключением SU3000-5399 и перевозок в/из Гаваны и Варадеро. Бесплатно перевезти снаряжение можно по билетам всех тарифов, кроме групп "лайт" и "шаттл".
Один комплект лыжного снаряжения представляет собой чехол с одной парой лыж и одной парой лыжных палок и/или упакованная отдельно одна пара лыжных ботинок или чехол с одним сноубордом и/или упакованная отдельно одна пара ботинок для сноуборда.
Один комплект снаряжения для серфинга (или кайтсерфинга, вейкбординга, виндсерфинга, сапсерфинга) может включать в себя не более двух досок, не более трех комплектов плавников для доски, одну пару креплений, один гидрокостюм, не более двух пар гидротапок/гидросапог и прочие аксессуары включая весло для сапсерфинга общим весом до пяти килограммов.
Дополнительно в комплект снаряжения для виндсерфинга входит парус с мачтой в чехле (вес чехла входит в общий вес комплекта).
Один комплект для дайвинга может включать в себя один компенсатор плавучести, один гидрокостюм, один шлем, одну пару перчаток, одну пару ботов и ластов, манометр, регулятор (октопус), маску с трубкой и другие аксессуары общим весом до пяти килограммов.