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Россиянам предложили разгадать загадку с неопознанным существом - РИА Новости, 28.10.2024
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21:58 28.10.2024 (обновлено: 23:50 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/zver-1980596944.html
Россиянам предложили разгадать загадку с неопознанным существом
Россиянам предложили разгадать загадку с неопознанным существом - РИА Новости, 28.10.2024
Россиянам предложили разгадать загадку с неопознанным существом
Фотоловушка Тунгусского заповедника засняла загадочное существо, которое не смогли распознать специалисты, об этом администрация сообщила на странице... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T21:58
2024-10-28T23:50
общество
красноярский край
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Фотоловушка Тунгусского заповедника засняла загадочное существо, которое не смогли распознать специалисты, об этом администрация сообщила на странице "ВКонтакте"."Это странное видео получили еще в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки. Видео замедлили в 10 раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало еще больше", — говорится в сообщении.Эксперты отвергли версию о зайце-беляке из-за нехарактерного для него бега на двух лапах, существо также не может быть глухарем, поскольку на видео не видно большого хвоста.Администрация заповедника предложила подписчикам поразмышлять, что за существо попало на фото.Тунгусский заповедник — природная территория в Красноярском крае. Общая площадь заповедника составляет 296 562 гектара.
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Загадка от заповедника "Тунгусский": кто попал в фотоловушку?
Загадка от заповедника "Тунгусский": кто попал в фотоловушку?
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общество, красноярский край
Общество, Красноярский край
Россиянам предложили разгадать загадку с неопознанным существом

На фотоловушку Тунгусского заповедника попало неопознанное существо

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Фотоловушка Тунгусского заповедника засняла загадочное существо, которое не смогли распознать специалисты, об этом администрация сообщила на странице "ВКонтакте".
"Это странное видео получили еще в июне, но до сих пор никто из специалистов не может идентифицировать животное, попавшееся в поле зрения фотоловушки. Видео замедлили в 10 раз, потому что животное слишком быстро пробежало. Вопросов стало еще больше", — говорится в сообщении.
Эксперты отвергли версию о зайце-беляке из-за нехарактерного для него бега на двух лапах, существо также не может быть глухарем, поскольку на видео не видно большого хвоста.
Администрация заповедника предложила подписчикам поразмышлять, что за существо попало на фото.
Тунгусский заповедник — природная территория в Красноярском крае. Общая площадь заповедника составляет 296 562 гектара.
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