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Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе - РИА Новости, 28.10.2024
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10:25 28.10.2024 (обновлено: 15:59 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980447873.html
Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе
Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе - РИА Новости, 28.10.2024
Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе
Западные страны перестали доверять Владимиру Зеленскому после раскрытия его плана, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:25
2024-10-28T15:59
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Западные страны перестали доверять Владимиру Зеленскому после раскрытия его плана, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.&quot;После ужасного раскрытия своего плана победы теперь везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве&quot;, — указал он.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, youtube, нато, мария захарова, политика
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, YouTube, НАТО, Мария Захарова, Политика
Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе

Меркурис: Зеленский утратил доверие стран Запада после раскрытия своего плана

© AP Photo / Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Западные страны перестали доверять Владимиру Зеленскому после раскрытия его плана, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
«

"После ужасного раскрытия своего плана победы теперь везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве", — указал он.

Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.
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