https://ria.ru/20241028/zelenskiy-1980447873.html

Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе

Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе - РИА Новости, 28.10.2024

Стало известно, что произошло с Зеленским на Западе

Западные страны перестали доверять Владимиру Зеленскому после раскрытия его плана, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:25

2024-10-28T10:25

2024-10-28T15:59

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Западные страны перестали доверять Владимиру Зеленскому после раскрытия его плана, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."После ужасного раскрытия своего плана победы теперь везде на Западе наблюдается общая потеря доверия к самому Зеленскому, что сравнимо с утратой доверия в Киеве", — указал он.Ранее Зеленский представил в украинском парламенте так называемый план победы. Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение Украины в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине "комплексного неядерного пакета сдерживания" России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана "зависит от партнеров".Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя "план победы" Зеленского, заявила, что это не план, а набор бессвязных лозунгов. По ее словам, этот план только подталкивает НАТО к прямому конфликту с Москвой.

https://ria.ru/20241028/finlyandiya-1980438173.html

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