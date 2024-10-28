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Зеленский снова нахамил генсеку ООН - РИА Новости, 28.10.2024
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13:35 28.10.2024 (обновлено: 15:01 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/zelenskij-1980494410.html
Зеленский снова нахамил генсеку ООН
Зеленский снова нахамил генсеку ООН - РИА Новости, 28.10.2024
Зеленский снова нахамил генсеку ООН
Владимир Зеленский снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:35
2024-10-28T15:01
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. "Что касается генсека ООН, это сюр в целом. Это касается не только ООН, но и других стран. Нельзя сегодня сказать, что вы являетесь нейтральными в войне между Россией и Украиной, потому что это быть на стороне России. Нейтральность помогает только России", - сказал Зеленский в интервью The Times of India, видеозапись которого опубликовал в своем Telegram-канале. Зеленский также указал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что он должен действовать, а не только говорить, потому как имеет большое влияние. Кроме того, Зеленский обвинил Моди в поддержке России. "Относительно позиции Моди: считаю, что какие-либо вопросы не должны заканчиваться словами. Он премьер большого государства, с точки зрения влияния, экономики и прочего. Такая страна не может говорить, что заинтересована в окончании войны… это обобщенно… Моди может влиять на окончание войны... Я считаю это скрытой поддержкой России", - добавил Зеленский. Ранее он нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.
https://ria.ru/20241027/kndr-1980323257.html
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в мире, россия, украина, индия, владимир зеленский, нарендра моди, антониу гуттереш, оон, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
В мире, Россия, Украина, Индия, Владимир Зеленский, Нарендра Моди, Антониу Гуттереш, ООН, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Зеленский снова нахамил генсеку ООН

TOI: Зеленский потребовал от премьера Индии Моди сменить позицию по Украине

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать.
"Что касается генсека ООН, это сюр в целом. Это касается не только ООН, но и других стран. Нельзя сегодня сказать, что вы являетесь нейтральными в войне между Россией и Украиной, потому что это быть на стороне России. Нейтральность помогает только России", - сказал Зеленский в интервью The Times of India, видеозапись которого опубликовал в своем Telegram-канале.
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Зеленский также указал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что он должен действовать, а не только говорить, потому как имеет большое влияние. Кроме того, Зеленский обвинил Моди в поддержке России. "Относительно позиции Моди: считаю, что какие-либо вопросы не должны заканчиваться словами. Он премьер большого государства, с точки зрения влияния, экономики и прочего. Такая страна не может говорить, что заинтересована в окончании войны… это обобщенно… Моди может влиять на окончание войны... Я считаю это скрытой поддержкой России", - добавил Зеленский.
Ранее он нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.
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В миреРоссияУкраинаИндияВладимир ЗеленскийНарендра МодиАнтониу ГуттерешООНБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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