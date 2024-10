https://ria.ru/20241028/zelenskij-1980494410.html

Владимир Зеленский снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. РИА Новости, 28.10.2024

МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Владимир Зеленский снова нахамил генсеку ООН Антониу Гуттерешу и стал указывать премьер-министру Индии Нарендре Моди, что тому, по его мнению, нужно делать. "Что касается генсека ООН, это сюр в целом. Это касается не только ООН, но и других стран. Нельзя сегодня сказать, что вы являетесь нейтральными в войне между Россией и Украиной, потому что это быть на стороне России. Нейтральность помогает только России", - сказал Зеленский в интервью The Times of India, видеозапись которого опубликовал в своем Telegram-канале. Зеленский также указал премьер-министру Индии Нарендре Моди, что он должен действовать, а не только говорить, потому как имеет большое влияние. Кроме того, Зеленский обвинил Моди в поддержке России. "Относительно позиции Моди: считаю, что какие-либо вопросы не должны заканчиваться словами. Он премьер большого государства, с точки зрения влияния, экономики и прочего. Такая страна не может говорить, что заинтересована в окончании войны… это обобщенно… Моди может влиять на окончание войны... Я считаю это скрытой поддержкой России", - добавил Зеленский. Ранее он нахамил в адрес ООН в день этой организации на фоне визита ее генерального секретаря в Казань на саммит БРИКС. Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в Киеве писало, что Зеленский отклонил визит Гутерреша на Украину из-за его поездки в Россию и участия в саммите БРИКС в Казани. Также Зеленский заявлял, что Украина "без позитива" воспринимает отказ Китая от участия в саммите в Швейцарии, обвинив при этом Пекин в том, что тот якобы пытается сорвать мероприятие. Издание New Statesman со ссылкой на источники ранее сообщало, что Зеленский выразил недовольство тем, что Китай воспринимает Украину исключительно как инструмент США.

