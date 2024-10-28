https://ria.ru/20241028/zaporozhe-1980440069.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном и Запорожьем

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном и Запорожьем - РИА Новости, 28.10.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры под Херсоном и Запорожьем

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на понедельник ряд объектов инфраструктуры в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:32

2024-10-28T09:32

2024-10-28T09:32

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на понедельник ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в регионе прозвучало порядка 400 взрывов. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Херсонской области. "Попали в объекты критической инфраструктуры", - написал Прокудин в своем Telegram-канале. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241028/ukraina-1980433901.html

https://ria.ru/20241028/vsu-1980439475.html

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запорожская область

херсонская область

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в мире, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация