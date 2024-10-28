https://ria.ru/20241028/yanovskiy-1980519536.html
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 28.10.2024
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского
Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:40
2024-10-28T15:40
2024-10-28T15:49
происшествия
россия
анатолий яновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980066184_109:136:805:527_1920x0_80_0_0_a1c89fb29e34ceffe4b5c067c09069e9.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура."Мы обжаловали постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего доверителя", - сказал собеседник агентства.В минувшую пятницу Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО Яновского по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт.Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра в суде назвал обвинения безосновательными и не имеющими к нему "никакого отношения".
https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html
https://ria.ru/20241024/laletina-1979707385.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980066184_57:105:761:633_1920x0_80_0_0_c75964a37bc0584255130f013fbd06cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, анатолий яновский
Происшествия, Россия, Анатолий Яновский
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского
Защита обжаловала арест экс-замминистра Яновского по делу о мошенничестве
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура.
"Мы обжаловали постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего доверителя", - сказал собеседник агентства.
В минувшую пятницу Никулинский суд Москвы
отправил в СИЗО Яновского по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт.
Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра в суде назвал обвинения безосновательными и не имеющими к нему "никакого отношения".