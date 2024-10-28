https://ria.ru/20241028/yanovskiy-1980519536.html

Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского

Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 28.10.2024

Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского

Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:40

2024-10-28T15:40

2024-10-28T15:49

происшествия

россия

анатолий яновский

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура."Мы обжаловали постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего доверителя", - сказал собеседник агентства.В минувшую пятницу Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО Яновского по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт.Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра в суде назвал обвинения безосновательными и не имеющими к нему "никакого отношения".

https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, анатолий яновский