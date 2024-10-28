Рейтинг@Mail.ru
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 28.10.2024 (обновлено: 15:49 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/yanovskiy-1980519536.html
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского - РИА Новости, 28.10.2024
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского
Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:40
2024-10-28T15:49
происшествия
россия
анатолий яновский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980066184_109:136:805:527_1920x0_80_0_0_a1c89fb29e34ceffe4b5c067c09069e9.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура."Мы обжаловали постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего доверителя", - сказал собеседник агентства.В минувшую пятницу Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО Яновского по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт.Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра в суде назвал обвинения безосновательными и не имеющими к нему "никакого отношения".
https://ria.ru/20241028/general-1980481509.html
https://ria.ru/20241024/laletina-1979707385.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980066184_57:105:761:633_1920x0_80_0_0_c75964a37bc0584255130f013fbd06cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, анатолий яновский
Происшествия, Россия, Анатолий Яновский
Защита обжаловала арест экс-замминистра энергетики Яновского

Защита обжаловала арест экс-замминистра Яновского по делу о мошенничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАнатолий Яновский в суде
Анатолий Яновский в суде - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Анатолий Яновский в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Защита обжаловала арест бывшего замминистра энергетики РФ Анатолия Яновского, обвиняемого в мошенничестве с ущербом свыше 175 млн рублей, рассказал РИА Новости его адвокат Руслан Кожура.
"Мы обжаловали постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего доверителя", - сказал собеседник агентства.
Бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны РФ генерал-майор Александр Оглоблин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Появились подробности по делу генерала Оглоблина, арестованного за взятку
Вчера, 12:43
В минувшую пятницу Никулинский суд Москвы отправил в СИЗО Яновского по делу о мошенничестве при ликвидации убыточных и неперспективных угольных шахт.
Согласно материалам дела, следствие оценивает ущерб в 175 миллионов 167 тысяч 230 рублей 18 копеек, сумма может увеличиться в процессе расследования обстоятельств дела.
Защита настаивает на непричастности Яновского к преступлению, поскольку до него документы визировали около 20 человек. Сам экс-замминистра в суде назвал обвинения безосновательными и не имеющими к нему "никакого отношения".
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Суд отказал Лалетиной в УДО по делу о мошенничестве
24 октября, 04:43
 
ПроисшествияРоссияАнатолий Яновский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала