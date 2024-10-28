https://ria.ru/20241028/yakutsk-1980518753.html
Общественные пространства, включенные в мастер-план, обустроили в Якутске
Общественные пространства, включенные в мастер-план, обустроили в Якутске - РИА Новости, 28.10.2024
Общественные пространства, включенные в мастер-план, обустроили в Якутске
Три общественных пространства, включенных в мастер-план, обустроили в Якутске в 2024 году, сообщает глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:34
2024-10-28T15:34
2024-10-28T16:06
республика саха (якутия)
якутск
жкх
евгений григорьев
айсен николаев
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ЯКУТСК, 28 окт - РИА Новости. Три общественных пространства, включенных в мастер-план, обустроили в Якутске в 2024 году, сообщает глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале. Как отметил глава города, в понедельник реализация проектов мастер-плана Якутска до 2030 года стала одной из главных тем разговора во время рабочей встречи с главой республики. "В этом году в Якутске обустроены три общественных пространства, включенных в мастер-план. Недавно открыли после реконструкции площадь Ленина. Доложил Айсену Сергеевичу о завершении работ на набережной им. Романа Дмитриева, здесь началась приемка, также планируем установить теплую автобусную остановку. На набережной озера Сайсары со сквером Матери – работы на завершающем этапе", - отметил Григорьев. Важнейшим направлением работы городских властей при поддержке правительства республики также является реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги". "В этом году в городе отремонтировано и построено 36,5 км дорог. Таким образом, по итогам 2024 года это позволит достигнуть показателя 80% городских дорог в нормативном состоянии. Напомню, 5 лет назад, в 2019 году, до нацпроекта, в нормативном состоянии находилось 32% городских дорог", - рассказал градоначальник. Ранее в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев заявил о том, что реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом. По словам главы города Якутска, из 90 крупнейших проектов, заявленных в мастер-плане, уже реализуются 23. Общая сумма финансирования мастер-плана составляет 448 миллиардов рублей, из них 202 миллиарда рублей будут предусмотрены из федерального бюджета, 77 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет республики и города Якутска, а более 160 миллиардов рублей – частные инвестиции.
https://ria.ru/20241023/jakutija-1979516839.html
https://ria.ru/20241017/yakutiya-1978473867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, жкх, евгений григорьев, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, ЖКХ, Евгений Григорьев, Айсен Николаев
ЯКУТСК, 28 окт - РИА Новости. Три общественных пространства, включенных в мастер-план, обустроили в Якутске в 2024 году, сообщает глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.
Как отметил глава города, в понедельник реализация проектов мастер-плана Якутска до 2030 года стала одной из главных тем разговора во время рабочей встречи с главой республики.
"В этом году в Якутске обустроены три общественных пространства, включенных в мастер-план. Недавно открыли после реконструкции площадь Ленина. Доложил Айсену Сергеевичу о завершении работ на набережной им. Романа Дмитриева, здесь началась приемка, также планируем установить теплую автобусную остановку. На набережной озера Сайсары со сквером Матери – работы на завершающем этапе", - отметил Григорьев.
Важнейшим направлением работы городских властей при поддержке правительства республики также является реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги".
"В этом году в городе отремонтировано и построено 36,5 км дорог. Таким образом, по итогам 2024 года это позволит достигнуть показателя 80% городских дорог в нормативном состоянии. Напомню, 5 лет назад, в 2019 году, до нацпроекта, в нормативном состоянии находилось 32% городских дорог", - рассказал градоначальник.
Ранее в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев
заявил о том, что реализация утвержденного президентом России Владимиром Путиным
мастер-плана развития Якутска позволит сделать его самым комфортным для проживания северным городом.
По словам главы города Якутска, из 90 крупнейших проектов, заявленных в мастер-плане, уже реализуются 23. Общая сумма финансирования мастер-плана составляет 448 миллиардов рублей, из них 202 миллиарда рублей будут предусмотрены из федерального бюджета, 77 миллиардов рублей – это консолидированный бюджет республики и города Якутска, а более 160 миллиардов рублей – частные инвестиции.