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В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей
В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей - РИА Новости, 28.10.2024
В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей
Московские приставы взыскали 9,4 миллиона рублей с научного руководителя одной из столичных академий, осужденного за мошенничество при фиктивном трудоустройстве РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:33
2024-10-28T15:33
2024-10-28T15:33
происшествия
россия
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские приставы взыскали 9,4 миллиона рублей с научного руководителя одной из столичных академий, осужденного за мошенничество при фиктивном трудоустройстве сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. "Руководство академии, узнав о мошенничестве, обратилось в правоохранительные органы. Суд признал научного руководителя виновным по части 4 статьи 159 УК РФ, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы и постановил взыскать материальный ущерб в размере 9,4 миллиона рублей... Меры, примененные судебным приставом, мотивировали москвича оплатить материальный ущерб", - сказали в пресс-службе. В ведомстве также рассказали, что научный руководитель академии был осужден за организацию фиктивного трудоустройства работников в одну из московских академий для выполнения научно-исследовательской работы. При этом граждане не были осведомлены об участии в мошеннической схеме, фиктивное трудоустройство им предлагалось якобы для получения стажа. Таким образом на протяжении нескольких лет москвич получал заработную плату и премии за несуществующих работников.
https://ria.ru/20240904/arest-1970618040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
Происшествия, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей
В Москве с сотрудника академии взыскали 9,4 миллиона рублей по делу об аферах
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские приставы взыскали 9,4 миллиона рублей с научного руководителя одной из столичных академий, осужденного за мошенничество при фиктивном трудоустройстве сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.
"Руководство академии, узнав о мошенничестве, обратилось в правоохранительные органы. Суд признал научного руководителя виновным по части 4 статьи 159 УК РФ, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы и постановил взыскать материальный ущерб в размере 9,4 миллиона рублей... Меры, примененные судебным приставом, мотивировали москвича оплатить материальный ущерб", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве также рассказали, что научный руководитель академии был осужден за организацию фиктивного трудоустройства работников в одну из московских академий для выполнения научно-исследовательской работы. При этом граждане не были осведомлены об участии в мошеннической схеме, фиктивное трудоустройство им предлагалось якобы для получения стажа. Таким образом на протяжении нескольких лет москвич получал заработную плату и премии за несуществующих работников.