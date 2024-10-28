https://ria.ru/20241028/vzyskanie-1980518614.html

В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей

В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей - РИА Новости, 28.10.2024

В Москве с научного руководителя академии взыскали 9,4 миллиона рублей

Московские приставы взыскали 9,4 миллиона рублей с научного руководителя одной из столичных академий, осужденного за мошенничество при фиктивном трудоустройстве РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:33

2024-10-28T15:33

2024-10-28T15:33

происшествия

россия

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Московские приставы взыскали 9,4 миллиона рублей с научного руководителя одной из столичных академий, осужденного за мошенничество при фиктивном трудоустройстве сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ. "Руководство академии, узнав о мошенничестве, обратилось в правоохранительные органы. Суд признал научного руководителя виновным по части 4 статьи 159 УК РФ, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы и постановил взыскать материальный ущерб в размере 9,4 миллиона рублей... Меры, примененные судебным приставом, мотивировали москвича оплатить материальный ущерб", - сказали в пресс-службе. В ведомстве также рассказали, что научный руководитель академии был осужден за организацию фиктивного трудоустройства работников в одну из московских академий для выполнения научно-исследовательской работы. При этом граждане не были осведомлены об участии в мошеннической схеме, фиктивное трудоустройство им предлагалось якобы для получения стажа. Таким образом на протяжении нескольких лет москвич получал заработную плату и премии за несуществующих работников.

https://ria.ru/20240904/arest-1970618040.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)