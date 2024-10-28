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В Хмельницкой области прогремели взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2024
В Хмельницкой области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен аэродром ВСУ, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T11:43
2024-10-28T11:43
2024-10-28T11:43
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен аэродром ВСУ, на фоне воздушной тревоги в регионе, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Сообщают о взрывах в Староконстантинове Хмельницкой области", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Хмельницкой области звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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В Хмельницкой области прогремели взрывы
Страна.ua: в Староконстантинове в Хмельницкой области прогремели взрывы