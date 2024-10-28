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В Киевской области и Сумах прогремели взрывы
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2024
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:07
2024-10-28T09:07
2024-10-28T09:07
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы в Киевской области. Власти региона заявляют о работе ПВО. Взрывы в Сумах", - говорится издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киевская область, сумы, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сумы, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы
Страна.ua: в Киевской области и Сумах прогремели взрывы на фоне тревоги