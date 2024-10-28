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В Киевской области и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2024
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09:07 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vzryvy-1980435578.html
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2024
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:07
2024-10-28T09:07
специальная военная операция на украине
киевская область
сумы
украина
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы в Киевской области. Власти региона заявляют о работе ПВО. Взрывы в Сумах", - говорится издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20241028/podderzhka-1980428267.html
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киевская область
сумы
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киевская область, сумы, украина, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киевская область, Сумы, Украина, Вооруженные силы РФ, В мире
В Киевской области и Сумах прогремели взрывы

Страна.ua: в Киевской области и Сумах прогремели взрывы на фоне тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"Взрывы в Киевской области. Власти региона заявляют о работе ПВО. Взрывы в Сумах", - говорится издания.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевская областьСумыУкраинаВооруженные силы РФВ мире
 
 
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