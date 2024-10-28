https://ria.ru/20241028/vzryvy-1980435578.html

В Киевской области и Сумах прогремели взрывы

В Киевской области и Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 28.10.2024

В Киевской области и Сумах прогремели взрывы

Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T09:07

2024-10-28T09:07

2024-10-28T09:07

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в Киевской области и городе Сумы на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Взрывы в Киевской области. Власти региона заявляют о работе ПВО. Взрывы в Сумах", - говорится издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киевской и Сумской областях звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241028/podderzhka-1980428267.html

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сумы

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киевская область, сумы, украина, вооруженные силы рф, в мире