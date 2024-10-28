https://ria.ru/20241028/vystavka-1980527321.html
Выставка произведений современного искусства открылась в Москве
Выставка произведений современного искусства открылась в Москве - РИА Новости, 28.10.2024
Выставка произведений современного искусства открылась в Москве
В рамках 12-ой Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow открылась выставка работ современных художников, фотографов и скульпторов, сообщает... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:32
2024-10-28T16:32
2024-10-28T16:32
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В рамках 12-ой Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow открылась выставка работ современных художников, фотографов и скульпторов, сообщает подразделение Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking, который выступил организатором мероприятия. Для ежегодной онлайн-ярмарки Cosmoscow были отобраны работы художников из нескольких ведущих московских галерей: Alina Pinsky Gallery, pop/off/art, Глаз и Эритаж. Выставка объединила художников, которые творили в XX веке и тех, кто стал знаменит в наши дни. Гости могут увидеть картины мультидисциплинарного художника Игоря Скалецкого, экспериментальных Татьяну Андрееву, Игоря Шелковского, Ольги и Олега Татаринцева, а также инноваторов в живописи Ивана Плюща и Виталия Пушницкого и не только. Также в экспозицию вошли работы фотографов, которые зафиксировали смену эпох – от 20-3- годов XX века до современности. Это Александр Родченко, Виктор Ахломов и Женя Миронов. Работы многих из них сегодня представлены в ведущих музеях мира. Помимо живописи и фотографии выставку украсили и работы ведущих скульпторов – Николая Силиса и Владимира Шинкарева, говорится в сообщении. Выставка доступна для просмотра до конца января 2025 года во флагманском офисе Sber Private Banking.
https://ria.ru/20241028/moskva-1980445705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, александр родченко, сбербанк россии
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Александр Родченко, Сбербанк России
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В рамках 12-ой Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow открылась выставка работ современных художников, фотографов и скульпторов, сообщает подразделение Сбербанка по обслуживанию состоятельных клиентов Sber Private Banking, который выступил организатором мероприятия.
Для ежегодной онлайн-ярмарки Cosmoscow были отобраны работы художников из нескольких ведущих московских галерей: Alina Pinsky Gallery, pop/off/art, Глаз и Эритаж. Выставка объединила художников, которые творили в XX веке и тех, кто стал знаменит в наши дни.
Гости могут увидеть картины мультидисциплинарного художника Игоря Скалецкого, экспериментальных Татьяну Андрееву, Игоря Шелковского, Ольги и Олега Татаринцева, а также инноваторов в живописи Ивана Плюща и Виталия Пушницкого и не только. Также в экспозицию вошли работы фотографов, которые зафиксировали смену эпох – от 20-3- годов XX века до современности. Это Александр Родченко
, Виктор Ахломов и Женя Миронов. Работы многих из них сегодня представлены в ведущих музеях мира. Помимо живописи и фотографии выставку украсили и работы ведущих скульпторов – Николая Силиса и Владимира Шинкарева, говорится в сообщении.
Выставка доступна для просмотра до конца января 2025 года во флагманском офисе Sber Private Banking.