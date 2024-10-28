Рейтинг@Mail.ru
Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
12:18 28.10.2024 (обновлено: 13:35 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/vystavka-1980475863.html
Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане
Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане - РИА Новости, 28.10.2024
Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане
Пять компаний малого и среднего бизнеса из Подмосковья приняли участие в выставке Automechanika Tashkent 2024 в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:18
2024-10-28T13:35
новости подмосковья
узбекистан
московская область (подмосковье)
центральная азия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:207:2732:1744_1920x0_80_0_0_294c9d8d8bad959093ffcb2809791984.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять компаний малого и среднего бизнеса из Подмосковья приняли участие в выставке Automechanika Tashkent 2024 в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выставка специализируется на автомобильных компонентах, запчастях, оборудовании и товарах для технического обслуживая автомобилей в Узбекистане и Центральной Азии. В рамках выставки состоялись встречи с потенциальными покупателями и представителями узбекского бизнеса, а также мероприятия формата B2B. В выставке участвовали: компания из Щелкова, которая занимается производством аксессуаров для автомобилей; из Сергиева Посада, выпускающая сборные деревянные строения; из Луховиц, производящая металлическую мебель для организации рабочих мест на промышленных предприятиях; из Орехово-Зуева, создающая автомобили специального назначения; из Пушкинского городского округа, которая производит автомобильные аксессуары. Организатором поездки выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Со стороны фонда финансируется аренда площади, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.
https://ria.ru/20241025/chatbot-1980152634.html
https://ria.ru/20241024/zavod-1979885172.html
узбекистан
московская область (подмосковье)
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156098/88/1560988826_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1a650a91ffcfd3432104395d6d60ad6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
узбекистан, московская область (подмосковье), центральная азия
Новости Подмосковья, Узбекистан, Московская область (Подмосковье), Центральная Азия

Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане

© Depositphotos.com / weissdergeierТашкентская телебашня
Ташкентская телебашня - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Depositphotos.com / weissdergeier
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять компаний малого и среднего бизнеса из Подмосковья приняли участие в выставке Automechanika Tashkent 2024 в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Выставка специализируется на автомобильных компонентах, запчастях, оборудовании и товарах для технического обслуживая автомобилей в Узбекистане и Центральной Азии.
Девушка использует смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Чат-ботом "Соцуслуги Подмосковья" воспользовались свыше 1,3 миллиона раз
25 октября, 18:16
В рамках выставки состоялись встречи с потенциальными покупателями и представителями узбекского бизнеса, а также мероприятия формата B2B.
В выставке участвовали: компания из Щелкова, которая занимается производством аксессуаров для автомобилей; из Сергиева Посада, выпускающая сборные деревянные строения; из Луховиц, производящая металлическую мебель для организации рабочих мест на промышленных предприятиях; из Орехово-Зуева, создающая автомобили специального назначения; из Пушкинского городского округа, которая производит автомобильные аксессуары.
Организатором поездки выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Со стороны фонда финансируется аренда площади, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.
Подмосковный завод стекловолокна - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В модернизацию подмосковного завода стекловолокна вложат 1,7 млрд рублей
24 октября, 18:42
 
Новости ПодмосковьяУзбекистанМосковская область (Подмосковье)Центральная Азия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала