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Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане
Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане - РИА Новости, 28.10.2024
Подмосковный бизнес поучаствовал в выставке автокомпонентов в Узбекистане
Пять компаний малого и среднего бизнеса из Подмосковья приняли участие в выставке Automechanika Tashkent 2024 в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:18
2024-10-28T12:18
2024-10-28T13:35
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пять компаний малого и среднего бизнеса из Подмосковья приняли участие в выставке Automechanika Tashkent 2024 в Узбекистане, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Выставка специализируется на автомобильных компонентах, запчастях, оборудовании и товарах для технического обслуживая автомобилей в Узбекистане и Центральной Азии. В рамках выставки состоялись встречи с потенциальными покупателями и представителями узбекского бизнеса, а также мероприятия формата B2B. В выставке участвовали: компания из Щелкова, которая занимается производством аксессуаров для автомобилей; из Сергиева Посада, выпускающая сборные деревянные строения; из Луховиц, производящая металлическую мебель для организации рабочих мест на промышленных предприятиях; из Орехово-Зуева, создающая автомобили специального назначения; из Пушкинского городского округа, которая производит автомобильные аксессуары. Организатором поездки выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Со стороны фонда финансируется аренда площади, регистрационные сборы, застройка коллективного регионального стенда, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей, техническое и лингвистическое сопровождение переговоров.
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