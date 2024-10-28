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Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России

Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России - РИА Новости, 28.10.2024

Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России

Телевышка города Горняк, в который вошли российские вооруженные силы, использовалась Киевом для трансляций телепрограмм на Донбассе, сообщает "Украинская... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:47

2024-10-28T03:47

2024-10-28T06:10

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Телевышка города Горняк, в который вошли российские вооруженные силы, использовалась Киевом для трансляций телепрограмм на Донбассе, сообщает "Украинская правда". "В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров… она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области", — пишет издание.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Ранее Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.

https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980410941.html

горняк

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в мире, космос - риа наука, горняк, россия, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины