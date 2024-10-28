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Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:47 28.10.2024 (обновлено: 06:10 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/vyshka-1980422009.html
Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России
Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России - РИА Новости, 28.10.2024
Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России
Телевышка города Горняк, в который вошли российские вооруженные силы, использовалась Киевом для трансляций телепрограмм на Донбассе, сообщает "Украинская... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T03:47
2024-10-28T06:10
специальная военная операция на украине
в мире
космос - риа наука
горняк
россия
киев
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Телевышка города Горняк, в который вошли российские вооруженные силы, использовалась Киевом для трансляций телепрограмм на Донбассе, сообщает "Украинская правда". &quot;В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров… она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области&quot;, — пишет издание.Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Ранее Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
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в мире, космос - риа наука, горняк, россия, киев, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Космос - РИА Наука, Горняк, Россия, Киев, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ раскрыли значение вышки в Горняке, куда вошли ВС России

СМИ: ВСУ использовали вышку Горняка, куда вошли ВС России, для трансляций в ДНР

© Фото : 114 БригадаБойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео
Бойцы 114-й мотострелковой бригады ВС РФ водрузили флаг России на здание в городе Горняк в ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : 114 Бригада
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Телевышка города Горняк, в который вошли российские вооруженные силы, использовалась Киевом для трансляций телепрограмм на Донбассе, сообщает "Украинская правда".
«

"В сентябре 2018 года в городе Горняк построили новую телевизионную башню высотой 190 метров… она была предназначена для трансляции украинских телепрограмм на временно оккупированную территорию Донецкой области", — пишет издание.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что 114-я бригада ВС России прорвала украинскую оборону и водрузила российский флаг на здание в городе Горняк. Ранее Пушилин заявил, что продвижение к Горняку и Селидово серьезно ломает логистику ВСУ в республике.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКосмос - РИА НаукаГорнякРоссияКиевДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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