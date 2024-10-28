https://ria.ru/20241028/vtorzhenie-1980505352.html

Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область

Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область - РИА Новости, 28.10.2024

Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область

Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:30

2024-10-28T14:30

2024-10-28T14:30

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

брянская область

волгоградская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Пятеро фигурантов еще не задержаны, поэтому дело рассматривается в заочном режиме. На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Как указала гособвинитель, они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка, а также ранили сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием. Заочно фигурантам предъявлены обвинения по более чем десятку статей УК РФ. Адвокаты по назначению выскажут свое отношение к обвинению на стадии прений сторон. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Другие фигуранты - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин**, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, а также Антон Зырянов**. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.* РДК, признан в РФ террористической организацией** Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240911/kvartira-1972191693.html

https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html

https://ria.ru/20240920/rossiya-1973761248.html

россия

брянская область

волгоградская область

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происшествия, россия, брянская область, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)