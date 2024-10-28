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Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область - РИА Новости, 28.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/vtorzhenie-1980505352.html
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область - РИА Новости, 28.10.2024
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:30
2024-10-28T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
волгоградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Пятеро фигурантов еще не задержаны, поэтому дело рассматривается в заочном режиме. На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Как указала гособвинитель, они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка, а также ранили сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием. Заочно фигурантам предъявлены обвинения по более чем десятку статей УК РФ. Адвокаты по назначению выскажут свое отношение к обвинению на стадии прений сторон. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Другие фигуранты - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин**, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, а также Антон Зырянов**. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.* РДК, признан в РФ террористической организацией** Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240911/kvartira-1972191693.html
https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html
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брянская область
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происшествия, россия, брянская область, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область, Волгоградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область

Суд начал рассмотрение дела Капустина и Канахина о вторжении в Брянскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДенис Капустин*
Денис Капустин* - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Денис Капустин*. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пятеро фигурантов еще не задержаны, поэтому дело рассматривается в заочном режиме.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Главаря РДК* лишили прав на квартиру в Москве
11 сентября, 23:58
На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Как указала гособвинитель, они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка, а также ранили сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием.
Заочно фигурантам предъявлены обвинения по более чем десятку статей УК РФ. Адвокаты по назначению выскажут свое отношение к обвинению на стадии прений сторон. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта
29 августа, 08:22
Другие фигуранты - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин**, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, а также Антон Зырянов**.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
* РДК, признан в РФ террористической организацией
** Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Сотрудник СИЗО в коридоре учреждения - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Вступившему в РДК* актеру "Глухаря" грозит второй пожизненный срок
20 сентября, 09:19
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьВолгоградская областьФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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