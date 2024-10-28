https://ria.ru/20241028/vtorzhenie-1980505352.html
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область - РИА Новости, 28.10.2024
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:30
2024-10-28T14:30
2024-10-28T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
брянская область
волгоградская область
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Пятеро фигурантов еще не задержаны, поэтому дело рассматривается в заочном режиме. На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Как указала гособвинитель, они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка, а также ранили сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием. Заочно фигурантам предъявлены обвинения по более чем десятку статей УК РФ. Адвокаты по назначению выскажут свое отношение к обвинению на стадии прений сторон. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного. Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева. Другие фигуранты - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин**, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, а также Антон Зырянов**. В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления. Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.* РДК, признан в РФ террористической организацией** Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240911/kvartira-1972191693.html
https://ria.ru/20240829/terakt-1969115541.html
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происшествия, россия, брянская область, волгоградская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Брянская область, Волгоградская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Суд приступил к рассмотрению дела о вторжении "РДК"* в Брянскую область
Суд начал рассмотрение дела Капустина и Канахина о вторжении в Брянскую область
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела главаря "Русского добровольческого корпуса"* Дениса Капустина** и актера Кирилла Канахина** о вторжении в Брянскую область, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пятеро фигурантов еще не задержаны, поэтому дело рассматривается в заочном режиме.
На заседании прокурор огласила обвинительное заключение. Фигуранты в составе украинской диверсионной группы с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России
и проникли в два села в Брянской области. Как указала гособвинитель, они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка, а также ранили сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность вокруг домов. В итоге пострадал сотрудник Росгвардии
, занимавшийся разминированием.
Заочно фигурантам предъявлены обвинения по более чем десятку статей УК РФ. Адвокаты по назначению выскажут свое отношение к обвинению на стадии прений сторон. Всего по делу планируется допросить 91 свидетеля, в том числе одного секретного.
Капустина** уже осудили на пожизненный срок в 2023 году за организацию нападения на Брянскую область. Ему вменялась госизмена, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, терроризм, незаконный оборот взрывных веществ, организация террористического сообщества и участие в нем. Капустин** - один из главарей "Русского добровольческого корпуса"*. По данным ФСБ
, будучи россиянином, он участвует в боевых действиях на стороне украинских войск, летом 2022 года организовал попытку подрыва объекта ТЭК в Волгоградской области
, а в 2023-м - нападение на Брянскую область и предотвращенное покушение на основателя телеканала "Царьград" Константина Малофеева.
Другие фигуранты - актер из сериала "Глухарь" Кирилл Канахин**, который также участвовал в нападении на Россию в составе РДК* и приговорен к пожизненному сроку, его сообщники Алексей Огурцов** и Александр Галанов**, а также Антон Зырянов**.
В зависимости от роли каждого фигурантам вменяют посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; незаконный оборот оружия; создание незаконного вооруженного формирования; незаконное пересечение границы России группой лиц или организованной группой либо с применением насилия; незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств; незаконный оборот крупнокалиберного огнестрельного оружия организованной группой; прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и другие преступления.
Всем им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
* РДК, признан в РФ террористической организацией
** Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.