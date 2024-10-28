https://ria.ru/20241028/vtb-1980438615.html
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях - РИА Новости, 28.10.2024
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
ВТБ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%, сообщила пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:23
2024-10-28T09:23
2024-10-28T09:54
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россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. ВТБ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%, сообщила пресс-служба кредитной организации. "С понедельника ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых", - говорится в сообщении. На три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. А при открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых. Такой вклад доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ, при ряде условий, указывают там. В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых. "Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова. ВТБ действует на опережение и с сегодняшнего дня повышает свои депозитные ставки, а в ближайшее время то же произойдет и для накопительных счетов, добавил он. В банке также напомнили, что ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 триллиона рублей. А до конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 триллионов рублей, считают там.К концу года рынок привлечения в стране может достигнуть рекордных 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 триллиона рублей, прирост составит 29% по сравнению с 26% годом ранее, также указывает банк.
https://ria.ru/20241022/vtb-1979280152.html
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экономика, ипотека, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ВТБ повысил ставки по депозитам в рублях
ВТБ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
ВТБ с 28 октября повысил ставки по депозитам в рублях, максимальная составляет 22%, сообщила
пресс-служба кредитной организации.
"С понедельника ВТБ улучшил условия по сберегательным продуктам в рублях - в среднем на 1 п.п. Максимальная ставка по депозитам установлена на полгода – до 22% годовых", - говорится в сообщении. На три или 12 месяцев как новые, так и действующие клиенты банка при размещении новых средств получат до 21% годовых. А при открытии депозита с программой долгосрочных сбережений (ПДС) ставка составит до 28% годовых. Такой вклад доступен для клиентов, оформивших в банке программу долгосрочных сбережений с НПФ ВТБ, при ряде условий, указывают там.
В минувшую пятницу Банк России повысил ключевую ставку – сразу на 2 процентных пункта, до рекордных 21% годовых.
"Ключевая ставка впервые составляет 21%, а это значит, что время вкладчика в этом году достигает своего апогея. Банки будут реагировать на решение ЦБ, но рост ставок будет уже не столь агрессивным. В этих условиях выиграют в первую очередь вкладчики тех банков, кто быстрее предложит новые ставки и возможность закрепить их "вдолгую", - приводятся в сообщении слова заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова.
ВТБ действует на опережение и с сегодняшнего дня повышает свои депозитные ставки, а в ближайшее время то же произойдет и для накопительных счетов, добавил он.
В банке также напомнили, что ВТБ нарастил портфель сбережений физлиц во всех валютах на 35% с начала года, до 9,3 триллиона рублей. А до конца текущего года портфель ВТБ превысит 10 триллионов рублей, считают там.
К концу года рынок привлечения в стране может достигнуть рекордных 56,3 триллиона рублей, увеличившись на 27%. Для сравнения: в прошлом году рост портфеля розничных пассивов российских банков составил 23%. Общий объем пассивов в национальной валюте в России в конце года превысит 52,6 триллиона рублей, прирост составит 29% по сравнению с 26% годом ранее, также указывает банк.