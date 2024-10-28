https://ria.ru/20241028/vsu-1980574681.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 28.10.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает в Telegram-канале... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:25

2024-10-28T19:25

2024-10-28T19:25

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка и Горловке, сообщает в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 13.30 (совпадает с мск) - населённый пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров... 15.50 - населённый пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): два снаряда калибра 155 миллиметров... 16.45 - населённый пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных представительством. Кроме того, по данным представительства, в 12.15 мск украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20241028/vsu-1980497210.html

https://ria.ru/20241028/rasstrely-1980434249.html

горловка

донецк

россия

донецкая народная республика

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горловка, донецк, сцкк, нато, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины