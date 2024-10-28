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ВСУ повредили усадьбу Викторова в Курской области
ВСУ повредили усадьбу Викторова в Курской области - РИА Новости, 28.10.2024
ВСУ повредили усадьбу Викторова в Курской области
В Кореневском районе Курской области из-за действий ВСУ получила повреждения усадьба Иосифа Викторова, сообщило правительство региона в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:31
2024-10-28T14:31
2024-10-28T15:25
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. В Кореневском районе Курской области из-за действий ВСУ получила повреждения усадьба Иосифа Викторова, сообщило правительство региона в Telegram-канале. В сообщении говорится, что от атак пострадала "усадьба И.Т. Викторова, известная как "Дворец для любимой". Ранее министр по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял сообщила, что в результате атак ВСУ на регион повреждены 18 объектов культурного наследия .Особняк возвели в стиле средневековых немецких замков по заказу помещика Иосифа Викторова в знак его любви к молодой немке. Избранница Викторова не вышла за него замуж, отказалась от переезда в Россию, и особняк большую часть времени пустовал. В 1930-е годы в здании открылась школа, работавшая там до недавнего времени. Сведения о разрушениях будут переданы в управление Следственного комитета РФ по Курской области.
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курская область, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ повредили усадьбу Викторова в Курской области
Власти Курской области сообщили о повреждении ВСУ усадьбы Иосифа Викторова