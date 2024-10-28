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Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:03 28.10.2024 (обновлено: 14:07 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/vsu-1980501927.html
Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ
Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ
ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области сбито три беспилотника, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:03
2024-10-28T14:07
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы рф
безопасность
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области сбито три беспилотника, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области уже сбито три беспилотника. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Смирнов.
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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф, безопасность
Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы РФ, Безопасность
Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ

Смирнов: в небе над Курской областью сбили три украинских беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области сбито три беспилотника, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
"ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области уже сбито три беспилотника. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныАлексей Смирнов (политик)Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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