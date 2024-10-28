https://ria.ru/20241028/vsu-1980501927.html

Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ

Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024

Над Курской областью сбили три беспилотника ВСУ

ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области сбито три беспилотника, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:03

2024-10-28T14:03

2024-10-28T14:07

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы рф

безопасность

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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области сбито три беспилотника, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале."ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области уже сбито три беспилотника. При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно! Сообщить о находке можно по телефону 112", - написал Смирнов.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

курская область

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курская область, вооруженные силы украины, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф, безопасность